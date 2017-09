Vous récupérez des compétences de Maxime Prévot. Qu’est-ce que cela va changer ?

"Il y aura une plus grande unité dans le même cabinet avec le regroupement des compétences de mobilité, de transport avec les Travaux publics et la Sécurité routière, en ce compris le permis de conduire et contrôle technique. On collaborait déjà énormément avec Maxime. Mais regrouper ces compétences, en termes de lisibilité pour l’opérateur extérieur, c’est mieux, évidemment."

Et le changement de majorité ?

"Avec le fédéral et le ministre de la Mobilité, François Bellot, (MR), nous étions dans un rapport majorité-opposition. Mais nous nous sommes vus cet été, avec François Bellot. On est bien conscient de la nécessité de travailler ensemble. Car s’il y a bien une compétence qui réclame de l’unité, c’est la mobilité. En la matière, en Wallonie, nous avons des problèmes ponctuels à l’entrée de Charleroi ou de Liège, à certaines heures. Mais l’impact négatif reste réduit. Le gros problème pour nous, Wallons, c’est Bruxelles, ses entrées, s’y rendre aux heures de pointe, ou en sortir. On ne peut résoudre cela qu’en travaillant ensemble avec le fédéral, la Région bruxelloise et la Région flamande."

Quels dossiers avez-vous évoqués avec François Bellot ?

"Notre volonté de faire une bande de covoiturage. Deux zones test sont en préparation. Si cela fonctionne bien, le système sera étendu à d’autres tronçons. L’une des zones test se situera sur la E411 vers le grand-duché de Luxembourg. Nous avons leur accord. Là, nous devons simplement aménager la bande d’arrêt d’urgence, côté wallon. Car actuellement, elle n’est capable de supporter qu’un usage modéré. Les travaux sont programmés au tout début 2018. On va les accélérer un maximum. La volonté, c’est que, pour la fin 2018, voire début 2019, dès les travaux terminés, cette bande d’arrêt d’urgence soit dédiée aux véhicules accueillant au minimum trois personnes."

Et le projet bruxellois ?

"Il concerne l’entrée de Bruxelles, en venant de Wavre, via la E411. Une bande est actuellement réservée aux bus. Nous voulons que les véhicules comprenant au minimum trois passagers puissent aussi l’utiliser.

(...)