La chambre du conseil de Bruxelles, qui examinait lundi le dossier de la catastrophe ferroviaire de Buizingen du 15 février 2010, rendra sa décision vendredi sur le renvoi des trois suspects.

Lors des plaidoiries, l'ensemble des parties se sont accordées pour que l'affaire soit renvoyée vers le tribunal de police. Un procès devant ce tribunal pourrait débuter en juin.

165 victimes enregistrées

Dix-neuf personnes avaient perdu la vie dans cet accident. Pour rappel, le 15 février 2010, un train L en direction de Braine-le-Comte et un train IC au départ de Quiévrain, à destination de Liège-Guillemins, étaient entrés en collision à hauteur de Buizingen. L'accident avait causé la mort de 19 personnes et fait au moins 310 blessés, dont 11 grièvement.

Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête judiciaire, reprise ensuite par le parquet de Hal-Vilvorde. L'enquête a révélé que le conducteur du train avait franchi un feu rouge. L'homme a toujours nié sa responsabilité dans l'accident mais un doute subsisterait sur sa version des faits après l'analyse des éléments de conduite et de la signalisation. Le parquet veut désormais poursuivre le conducteur du train, la SNCB et Infrabel devant le tribunal de police de Hal pour trois infractions à l'article 422 du Code pénal. Les deux entreprises auraient fait preuve de négligence dans la sécurité des rames et de l'infrastructure ferroviaire.

L'audience devant la chambre du conseil se tient exceptionnellement dans une salle de la cour d'appel en raison du grand nombre de parties. En effet, 736 personnes sont impliquées dans l'affaire. Au côté des trois suspects, se trouvent 63 parties civiles et 165 victimes sont enregistrées. Quelque 500 personnes ont déclaré avoir subi des dommages mais ne se sont pas enregistrées comme victimes.

L'Ordre néerlandophone des avocats du Barreau de Bruxelles a prévu plusieurs avocats pour aider les victimes qui voudraient se porter partie civile à remplir correctement les formulaires exigés.