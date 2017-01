Le parquet de Hal-Vilvorde a rédigé les réquisitions finales dans le dossier relatif à la catastrophe de Buizingen, qui a coûté la mort à 19 personnes le 15 février 2010, a appris Belga mercredi auprès du parquet de Hal-Vilvorde. Les réquisitions finales sont nécessaires pour le traitement du dossier par la chambre du conseil, qui va décider quels inculpés seront renvoyés vers le tribunal.

Aucune date pour la fixation de l'affaire devant la chambre du conseil n'a encore été fixée. Les réquisitions finales du parquet ont été rédigées sept ans après la catastrophe ferroviaire de Buizingen. Le 15 février 2010, un train L en direction de Braine-le-Comte et un train IC au départ de Quiévrain et à destination de Liège-Guillemins, étaient entrés en collision à hauteur de Buizingen. L'accident avait causé la mort de 19 personnes et fait 162 blessés, dont 11 grièvement.

Le parquet de Bruxelles avait alors ouvert une enquête judiciaire, qui a été reprise ensuite par le parquet de Hal-Vilvorde. L'enquête a révélé que le conducteur du train avait franchi un feu rouge. Celui-ci a toujours nié avoir franchi le feu rouge mais un doute subsisterait sur sa version des faits après l'analyse des éléments de conduite et de la signalisation. Le conducteur avait été inculpé par le juge d'instruction, tout comme Infrabel et la SNCB.

Le parquet de Hal-Vilvorde n'a pas voulu révéler quelles personnes étaient visées par ses réquisitions finales.