Les syndicats de l'entreprise Caterpillar Belgium à Gosselies (Charleroi) ont fait preuve de prudence après la présentation mercredi lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire d'une alternative susceptible de préserver près de 400 emplois sur le site.

Elaborée par quelques cadres de l'entreprise, la proposition repose sur le maintien d'une activité d'assemblage de chargeuses sur pneus pouvant occuper quelque 400 personnes. "La proposition des cadres parait crédible mais comme la décision de l'accepter ou de la refuser dépend du groupe, nous sommes assez pessimistes", a affirmé Cathy Verhaeghe, déléguée principale Setca. Selon elle, depuis le début des négociations, le groupe a affiché une volonté ferme de parvenir à la fermeture du site de Gosselies.

L'alternative des cadres a, selon les syndicats, le mérite d'explorer une piste qui ne l'avait pas encore été. Réservés sur les chances de voir l'alternative retenue, les syndicats ont exprimé également une méfiance quant à une éventuelle stratégie du groupe. "Le maintien d'une activité sur le site conditionnerait inévitablement les négociations qui vont suivre concernant le plan social", a reconnu Emmanuel Chemello, permanent CSC.

Différentes assemblées générales du personnel sont programmées jeudi sur le site.





Le scénario des cadres est "structuré et professionnel", selon la direction belge

Trois cadres de l'entreprise Caterpillar Belgium à Gosselies (Charleroi) ont présenté mercredi lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire une alternative industrielle à la fermeture complète du site.

Les détails du projet, qui s'appuie sur une activité d'assemblage de chargeuses sur pneus pouvant occuper 317 travailleurs de Caterpillar ainsi que 80 de différents sous-traitants, ont été fournis aux syndicats et à la direction. Le groupe pourrait y répondre avant la fin janvier. La volonté de quelques cadres de l'entreprise, dont des chefs de département, de travailler à une alternative date de l'automne dernier. Celle-ci se distingue des autres scénarios repris dans l'étude sur laquelle le groupe s'est appuyé pour justifier la décision de fermeture du site de Gosselies. Le scénario le plus proche se basait sur le maintien d'une activité d'assemblage de chargeuses sur pneus et de pelles hydrauliques, a indiqué la porte-parole de Caterpillar Belgium. Dans l'alternative des cadres, il n'est question que de l'assemblage de chargeuses sur pneus. "Dans leur proposition, les cadres parviennent en outre à l'objectif de réduire la capacité de production actuelle ainsi que les coûts fixes", a affirmé Cathy Verhaeghe, déléguée principale Setca.

Deux responsables américains du groupe ont assisté mercredi au conseil d'entreprise extraordinaire. Des contacts plus approfondis devraient avoir lieu dans les prochains jours entre les cadres à l'origine de la proposition et le groupe. La direction de Caterpillar Belgium s'est par ailleurs engagée à transmettre l'ensemble de l'alternative aux décideurs américains. "La proposition des cadres est professionnelle et structurée. S'il faut chercher à limiter au minimum l'impact social de la restructuration, il faut faire attention également de ne pas donner de faux espoirs au personnel. C'est à ce stade le message de la direction de Caterpillar Belgium", a indiqué la porte-parole de l'entreprise.

La direction de Caterpillar Belgium a par ailleurs indiqué qu'elle tenterait d'obtenir la réponse du groupe par rapport à l'alternative avant la fin janvier.