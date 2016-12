Pendant la fermeture de fin d'année, des petits groupes se relaient pour éviter que des machines ou de l'outillage disparaisse.

Une brume blanche et épaisse recouvre le site de Caterpillar ce mercredi, lui donnant des airs d'usine fantôme. C'est presque le cas puisque l'entreprise ferme traditionnellement ses portes entre Noël et Nouvel an. Pourtant, elle n'est pas entièrement désertée. Raymond Abis (30 ans d'ancienneté), Dimitri Marcourt (13 ans) et Abdelkader El Badri (30 ans) font partie de la bonne centaine d'ouvriers qui occupent l'usine de Gosselies cette semaine. Par groupes d’une vingtaine et accompagnés de délégués syndicaux, ils se relaient tous les jours de 8 à 16h.

« On a installé un conteneur vitré sur le site, qu'on a raccordé à l'électricité et meublé (table, chaises, frigo). De là, on voit passer les camions de livraison », explique Raymond Abis. Et voir passer les camions, c'est important car l'occupation a un but précis. « C'est pour ne pas qu'on vienne prendre nos machines. Pas tant pour préserver notre trésor de guerre mais plutôt pour protéger les machines, éviter que des outillages disparaissent et qu'on nous accuse de sabotage », poursuit l'ouvrier. La confiance est à ce point rompue entre la direction et le personnel que ces hommes prennent sur leurs jours de congé pour être présents sur leur lieu de travail.

« On fait des tours dans l'usine », signale Abdelkader El Badri. « On discute de notre avenir », ajoute Raymond Abis. Le sujet de conversation du jour, c'est l'accord survenu il y a une petite semaine sur la prépension à 55 ans. Une piste de sortie peu satisfaisante mais qui soulage certains membres du personnel de l'entreprise, qui devrait fermer définitivement ses portes en avril, sur décision du groupe américain.

Dimitri Marcourt est né un 2 septembre, jour où, cette année, Caterpillar a dévoilé son intention de quitter Gosselies. « Un beau cadeau d’anniversaire », dit-il avec un petit sourire. Une voiture s'approche de la barrière du site, laissant dans son sillage une odeur de frites. C'est le ravitaillement de midi qui arrive. Avant de prendre congé, nous demandons aux trois ouvriers dans quel état d’esprit ils se trouvent. « On a passé des années ici et on ne va pas laisser ça comme ça. On fera tout ce qu’il faut et on ira jusqu'au bout. On garde le moral. On a la rage plus que la déprime », lancent-ils.