Belgique Environ 170 000 élèves de 6e primaire passent leur épreuve du CEB en ce moment.

Redoutées parfois autant par les parents que leurs enfants, ces épreuves externes ont pour but de jauger simultanément et uniformément tous les élèves d'un même niveau sur la base d'un même examen, avec les mêmes questions et critères de correction.

Après les épreuves de français et de géométrie de vendredi, voici les épreuves "Grandeurs" et "Eveil - Initiation scientifique".