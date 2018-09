Certains propriétaires de grandes chasses se livrent-ils à d’illégaux « lâchers de sangliers » ?

Les représentants de chasseurs parlent de « rumeurs » qui n’ont jamais été étayées. Faux : il y a bien eu un flagrant délit constaté il y a quelques années dans le Luxembourg belge. De plus, une étude génétique démontre la présence de sangliers sauvages d’origines étrangères (France, Espagne, Portugal, République tchèque…) dans les forêts wallonnes. Comment sont-ils arrivés-là ?

En août dernier, bien avant que n’éclate la crise de la peste porcine, des membres de l’Unité anti-braconnage (UAB) de la Région wallonne affirmaient que leur service allait être mis sous cloche par le gouvernement et l’administration wallonne parce qu’il dérangeait des propriétaires de grandes chasses. Un agent déclarait ceci : « Quand on s’en est pris à des situations inacceptables – transports illégaux d’animaux (…) lâchers de sangliers ou de cervidés sur des terrains de chasse clôturés, tout cela pour permettre à des messieurs et des mesdames de tirer un maximum de bêtes etc…- cela n’a pas plu. (…) Si l’UAB s’était contentée d’être un outil pour empêcher que des braconniers pillent certaines ‘chasses’, les choses se seraient certainement mieux passées. »

Lisez la suite du dossier sur Paris Match.