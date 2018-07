Ils sont 20.212, soit 3,4% de la population totale. Un nombre qui ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années. Depuis 2011, le nombre de Belges a ainsi augmenté de 20%, rapporte l'Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg. Les Belges représentent par ailleurs la quatrième communauté étrangère du pays.

L'âge moyen des Belges supérieur à celui des Luxembourgeois

Le résident belge est généralement un homme de 42 ans et demi, qui vit dans une commune proche de la frontière avec son pays, comme Winseler ou Weiswampach.

Le Statec constate que l’âge moyen des membres de cette communauté est supérieur non seulement à celui des étrangers vivant au Luxembourg (37 ans), mais également à celui des Luxembourgeois (41,6 ans).

L'Institut rapporte également que plus de 2.000 Belges ont demandé et obtenu la nationalité luxembourgeoise entre 2010 et 2017.