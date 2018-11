La zone de police de Spoorkin (qui englobe les communes de Lo-Reninge, Alveringem et Furnes en Flandre Occidentale) a partagé la vidéo assez impressionante d'une voiture qui échappe de justesse à une collision avec un train.

Les images datent du 11 novembre de cette année. On y voit un automobiliste peu prudent forçant les barrières du passage à niveau seulement quelques secondes avant le passage du train. Même si, au final, il y a eu plus de peur que de mal, la police a choisi de partager la vidéo sur sa page Facebook afin de sensibiliser la population au respect des panneaux de signalisation. Trop de gens se permettent encore de passer outre les règles et de traverser le passage à niveau même après fermeture des barrières.

L'incident n'a pas eu de répercussions graves et n'a pas fait de blessés mais le machiniste du train a tout de même enclenché le bouton d'arrêt d'urgence et a alerté la SNCB ainsi que la police.

Le conducteur a très vite été identifié comme étant quelqu'un du quartier. Un procès verbal lui a été adressé par le parquet.