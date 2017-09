L'Université de Mons (UMons) a annoncé lundi une projection de 12 % de hausse au niveau des nouveaux inscrits en Bachelier en 2017. La faculté de médecine enregistre par contre une forte baisse à la suite de l'instauration d'un examen d'entrée. Les chiffres d'inscription de nouveaux étudiants en Bachelier à l'UMons pour la nouvelle année académique 2017-2018 sont très bons, historiques même, selon les instances de l'université qui ont annoncé lundi une projection de 12 % de hausse du nombre de nouveaux inscrits en Bachelier. Dans les prévisions, les plus fortes hausses sont notamment enregistrées en sciences humaines et sociales (147 nouveaux, + 48 %), en traduction-interprétariat (337, + 32 %), en psychologie (380, + 12 %).

"L'augmentation en sciences humaines et sociales s'explique surtout par l'apparition du nouveau cycle METIS", a indiqué Calogero Conti, recteur de l'UMons.

"Ce nouveau 'master en transition et innovations sociales (METIS)' est destiné à celles et ceux qui veulent réfléchir et agir sur le tissu social et environnemental, dans une approche pluridisciplinaire. Il est organisé, et c'est une première, par toutes les institutions de Mons, soit les deux réseaux, UMons et UCL, ainsi que les hautes écoles. Pour la faculté de traduction et d'interprétation, le chinois en tant que nouvelle langue de base est une explication à l'augmentation avec déjà plus de 50 étudiants."

Les instances de l'UMons ont par ailleurs regretté l'organisation de l'examen d'entrée pour la faculté de médecine où la baisse enregistrée est de 43 %. "L'objectif principal de cet examen n'est pas de vérifier la capacité d'un étudiant à démarrer des études de médecine et de les réussir mais plutôt à de limiter dès le départ le nombre de diplômés", a souligné Calogero Conti. L'examen a été organisé le 8 septembre au Heysel. Il s'est soldé par un taux de réussite de 19 %.