Des travaux entamés jeudi soir sur la E40 à hauteur de Cheratte (Liège) ont pris du retard, indique la police fédérale de la route. D'importantes files étaient notées vendredi matin vers Bruxelles. Une deuxième bande de circulation a entre-temps été rouverte, indiquait à 09h20 la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). Les travaux concernaient une portion de l'autoroute. Depuis jeudi soir, les automobilistes étaient appelés à quitter celle-ci via l'échangeur, pour remonter ensuite directement dessus.

Habituellement, deux voies d'accès mènent au viaduc, auxquelles s'ajoute une bande venant de la E25 qui vient se greffer à la E40. Vendredi matin, cette bande avait pu être rouverte, mais avec du retard. Peu avant 09h30, c'était également le cas pour l'une des deux voies venant de la E40, précise Héloïse Windandy, porte-parole de la Sofico. La deuxième bande devrait suivre, le temps de laisser le tarmac refroidir et de réaliser le marquage.

Le retard est dû à "un enchaînement de soucis techniques dans le chef des entreprises" travaillant sur le chantier, précise la Sofico. Ces travaux, dits "de garantie", devaient apporter une correction au chantier de réhabilitation du viaduc de Cheratte, pour améliorer le confort des usagers.

La Sofico avait pourtant demandé une dérogation afin de pouvoir démarrer les travaux une heure plus tôt jeudi soir et avait expressément prévu ceux-ci de nuit, pour pénaliser le moins possible les usagers. "Des PV et des pénalités substantielles seront adressés aux entreprises concernées", assure Héloïse Windandy.

Les bouchons démarraient déjà à hauteur de Herve et se poursuivaient sur une distance d'environ 6 km.

Le viaduc de Cheratte est parcouru en moyenne par plus de 100.000 véhicules par jour. Il est considéré comme le tronçon d'autoroute le plus fréquenté en Wallonie.