Attentats de Paris: un quatrième commando aurait dû frapper la capitale française le 13 novembre 2015 (Récit)

"Abou Ahmed me disait que je devrais me suicider en France. Il me racontait que la vie actuelle ne ressemble à rien. Il me disait qu’une vie paisible m’attend au paradis si je mets fin à ma vie." On peut déduire de retranscriptions ...