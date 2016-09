Chasse aux flamingants à la N-VA

Belgique

La N-VA est en train de troquer son âme flamingante pour la sécurité, le contrôle des flux migratoires et les baisses d’impôts. Des thèmes porteurs, davantage rentables politiquement. Voilà la tendance lourde. L’indépendance de la Flandre ne fait pas rêver les électeurs, y compris ceux de la N-VA. Les stratèges du plus grand parti flamand n’ont pas dû se creuser les méninges très longtemps. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : "Seuls 11 % des électeurs de la N-VA choisissent le séparatisme", rappelle le politologue Dave Sinardet sur la base de la dernière enquête universitaire menée sur le sujet (en 2014). Croustillant : parmi les supporters du parti nationaliste, on trouve même 7,5 % d’électeurs qui optent pour la Belgique unitaire. C’est la crise idéologique à la N-VA…

Le confédéralisme aux oubliettes

Alors, lorsque des députés plus radicaux se plaignent de l’adhésion du tout-puissant président Bart De Wever à l’idée d’un gouvernement sans réforme de l’Etat après 2019, le parti, très nerveux, se permet de les moucher. Habitués à secouer le cocotier du fédéralisme belge, les députés en question sont Hendrik Vuye (le constitutionnaliste des Facultés de Namur) et Veerle Wouters. Il y a plusieurs mois, ils ont été chargés par la N-VA de préparer un plan pour passer au confédéralisme en 2019. Tout leur travail semble désormais bien vain. Puisque Bart De Wever veut que le PS reste dans l’opposition, une révision copernicienne de la Constitution sera impossible.

Le "génie politique" de De Wever

Et les choses s’enveniment. Le week-end dernier, dans le "Morgen", Vuye et Wouters se sont livrés à quelques critiques qui pourraient les conduire à devoir quitter le parti noir et jaune. "Les nationalistes flamands restent le cœur de la N-VA. Au sein du bureau de parti, où se prennent les décisions, beaucoup de sang flamand coule dans les veines. Une nouvelle participation gouvernementale sans réforme de l’Etat sera très difficile à vendre. Même pour De Wever. Initialement, tout le monde se rangeait servilement derrière son génie politique. Mais d’autres s’expriment désormais un peu plus", a expliqué Veerle Wouters à nos confrères.

Pas le droit de critiquer…

Les états d’âme des deux élus ont fort agacé Bart De Wever qui, de manière générale, goûte peu la critique. Les députés frondeurs seront convoqués pour un entretien avec leur président (peut-être déjà ce mardi). A l’issue de cette rencontre, ils feront savoir aux médias s’ils comptent rester ou pas à la N-VA. Le parti les a en tout cas déjà déchargés de leur mission de réflexion institutionnelle sur le confédéralisme. Les deux députés ont également été écartés du bureau de parti et de la gestion journalière de la formation nationaliste. Il leur est reproché d’avoir "rompu les rangs de façon répétée et d’avoir abîmé l’image du parti dans les médias". Dans de telles conditions, on voit très mal comment ils pourraient encore rester à bord…

Même si, sur la reconduction de la "suédoise", Bart De Wever n’a fait que répéter ce que ses ministres fédéraux et d’autres encore avaient déjà dit, ces propos présidentiels sont lourds de sens. Comme on le pressentait, la N-VA est peut-être en train de se faire avaler par le système belge. Le parti qui aimait se présenter comme anti-establishment se range sous l’étendard d’un conservatisme de bon aloi. La N-VA, paradoxalement obligée de faire fonctionner le fédéral en gérant d’énormes portefeuilles ministériels (Intérieur, Finances…), lisse désormais son discours communautaire. Quitte à présenter une image brouillée comme l’était celle de la Volksunie avant son éclatement. Quitte à décapiter les mandataires flamingants les plus rebelles.

Critiques flamingantes

Les séquelles de cet épisode risquent d’être lourdes. L’éviction possible d’Hendrik Vuye et Veerle Wouters a provoqué une nouvelle onde de choc dans les milieux flamingants. Le président du Vlaamse Volksbeweging (VVB), Bart De Valck, a ainsi dénoncé cette évolution des dirigeants de la N-VA qui s’embourgeoisent. "Ils sont confrontés à un grand problème. Ou ils traversent une crise existentielle sur la direction à prendre. Ou, cela semble être le cas, ils ont fait leur choix et décidé de jeter l’éponge communautaire sur le ring", souligne-t-il sur le site du "Knack".

L’article des statuts de la N-VA affirme toujours que le combat ultime reste l’indépendance de la Flandre. Pourtant, jamais le jaune du drapeau du parti nationaliste n’a paru aussi terne. Ni Bart De Wever aussi affaibli.