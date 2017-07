Les trois personnes secourues après le chavirement d'un voilier à Ostende ont pu être entendues samedi en soirée et ont indiqué que la quille du bateau était endommagée, indique dimanche la section Bruges du parquet de Flandre occidentale. Le voilier qui battait pavillon néerlandais a été ramené vers le port d'Ostende où il sera inspecté.

Le voilier Capella avait chaviré vers 8h30 samedi, à environ 10 miles nautiques de la côte ostendaise, alors qu'il participait à une régate. L'accident n'a été remarqué qu'en milieu de journée, quand un bateau dragueur naviguant dans la zone a vu et récupéré deux corps dans l'eau. Il s'agissait des dépouilles de deux septuagénaires de nationalité néerlandaise.

Trois autres personnes, assises sur la coque du bateau renversé, ont pu être secourues. En hypothermie, les victimes ont été transportées à l'hôpital où elles ont pu être entendues samedi soir.

Le sixième occupant du bateau, un jeune homme de 18 ans selon des sources diverses, a quant à lui disparu. Au cours de toute l'après-midi et durant la soirée, la zone a fait l'objet de recherches de la part des services de secours belges et néerlandais, en vain. Les recherches ont été arrêtées samedi soir à la tombée du jour et le Centre de coordination et de sauvetage en mer a décidé de ne pas les reprendre dimanche.