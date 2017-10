BeCentral est sur les rails ! L’image est évidemment facile quand on sait que ce nouveau venu dans le paysage numérique belge a pris officiellement ses quartiers, mercredi, au cœur de la gare Centrale de Bruxelles. Depuis l’une des salles de ce bâtiment conçu par Horta, mais réalisé par Maxime Brunfaut et inauguré le 4 octobre 1952 par le roi Baudouin, on peut d’ailleurs admirer la salle des guichets la plus fréquentée du pays. En fin d’après-midi, c’est un autre roi, Philippe, qui s’est déplacé pour inaugurer ce nouveau “campus de transformation numérique”, comme le qualifient ses 28 cofondateurs, en présence d’Alexander De Croo (qui, en plus d’être ministre fédéral de l’Agenda numérique, figure, à titre personnel, parmi les co-fondateurs de BeCentral).

Un campus de transformation numérique… Mais encore ? Quand on pose la question, Véronique Bockstal, CEO de ce vaste espace de 2 500 m2 (dont le propriétaire n’est autre que la SNCB), commence par expliquer ce que n’est pas BeCentral. “On nous confond parfois avec un incubateur ou un accélérateur de start-up”, nous explique cette financière qui, à l’âge de 50 ans, s’est reconvertie dans l’entrepreneuriat. “Ce n’est pas notre rôle. Nous ne sommes pas non plus un coworking, même si certains projets pourront bénéficier d’un espace de travail collaboratif. On se rapproche davantage d’un lieu de formation et de rencontre. Le fil rouge de Be Central, ce sont des initiatives qui, chacune à leur façon, veulent aider les citoyens – de tous âges, de toutes formations et de tous univers professionnels – à acquérir des compétences dans le numérique.”

Vingt-cinq initiatives à bord

Ces initiatives, déjà au nombre de 25, peuvent être regroupées en trois catégories. Un : les acteurs de formation. BeCentral accueille, par exemple, deux écoles de codage. L’une, BeCode, est opérationnelle depuis avril dernier. Elle a la particularité d’être accessible gratuitement à toute personne âgée d’au moins 18 ans. En six mois d’existence, BeCode a déjà formé 100 personnes au codage. L’autre école est Le Wagon Bruxelles, qui propose des formations payantes davantage axées sur un public d’entrepreneurs. On citera aussi BeStarter, une structure qui a mis sur pied une formation de six semaines, gratuite, destinée aux candidats-entrepreneurs.

La deuxième catégorie concerne, précisément, les entrepreneurs du numérique (dont des start-up). Certaines jeunes pousses, comme ListMinut, Dalberg Data Insights, Nextmoov ou Faqbot (projet lancé par André Mathis, développeur de 17 ans !), ont décidé de louer un espace chez BeCentral afin de développer leur business. On peut aussi mentionner la présence d’associations telles que Startups.be ou Allied for Startups.

La troisième catégorie rassemble des initiatives dotées d’une dimension plus sociétale. On y retrouve des acteurs tels que Open Knowledge Belgium, Global Shapers, Citizenlab ou encore Civic Lab.

Inspirer, éduquer, dynamiser

Véronique Bockstal insiste sur la complémentarité de BeCentral avec les autres acteurs, notamment bruxellois (Co. Station, Bruxelles Formation, etc.), de l’univers numérique. “On ne veut concurrencer personne. Que du contraire ! On est là pour inspirer, éduquer, dynamiser… BeCentral est comme un sas d’entrée vers d’autres projets. On veut ouvrir le monde du numérique à tout le monde.”

Laurent Hublet et Toon Vanagt, deux autres cofondateurs de BeCentral, ajoutent la dimension de communauté : “en étant rassemblés dans un même lieu, les résidents de BeCentral vont pouvoir se parler, collaborer, participer à des événements et ainsi s’enrichir mutuellement”.