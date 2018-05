Aujourd’hui, cette commission des naturalisations ne gère plus que les demandes des apatrides et celles pour mérite exceptionnel. On pense ici à certaines stars françaises (telles que feu Johnny Hallyday et Gérard Depardieu) ou au grand patron Bernard Arnault (1re fortune de France - groupe LVMH) dont les motivations tenaient surtout de l’avantage fiscal qu’ils auraient pu en tirer plutôt que de leur amour pour le plat pays.