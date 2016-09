Chorale en rue et hommage aux licenciés de Caterpillar pour les 350 ans de Charleroi

Belgique

Cette initiative était due à l'ASBL « Château Mondron », témoin de l'industrie verrière carolorégienne, et au « Switch Coworking », l'espace de réseautage et de partage de Charleroi. La manifestation s'est tenue au pied du boulevard Jacques Bertrand, une importante artère de Charleroi qui porte le nom de ce chansonnier wallon du 19ème siècle, auteur des chansons les plus connues évoquant Charleroi.

Il s'agissait, pour les organisateurs, de tenter de battre un record du Guiness Book, en rassemblant la plus vaste chorale. Cela n'a pas été le cas, une pluie battante et incessante freinant sans doute les ardeurs des candidats à cette chorale. Elle a cependant réuni plus de 300 habitants qui ont voulu d'emblée, en les applaudissant, rendre hommage aux travailleurs de Caterpillar, dont le licenciement global a été annoncé vendredi.

Ils ont ensuite interprété des œuvres de Jacques Bertrand, à commencer par « Pays de Charleroi », et ensuite « Lolotte ».

Il faut trouver un repreneur à Caterpillar, selon Elio Di Rupo

Le président du PS, Elio Di Rupo, a évoqué dimanche l'idée de trouver un repreneur pour le site de Caterpillar à Gosselies, dont la direction américaine a annoncé la fermeture. M. Di Rupo a insisté sur la qualité technologique du site et du haut degré de formation de ses travailleurs.

"Il est hors de question d'imaginer que les Américains prennent l'ensemble du matériel et de ce qui se trouve dans l'entreprise et laissent ça comme ça. Cet instrument doit être utilisé, peut-être par d'autres entreprises. Il faut faire un effort maximal pour ne pas perdre ce joyau industriel pour Charleroi et la Wallonie en général", a expliqué le président des socialistes sur le plateau de RTL-TVi.