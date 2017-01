Belgique Le quartier de l'Otan, à Bruxelles, a été bloqué, ainsi que plusieurs axes vers l'aéroport de Bruxelles, selon RTL info.

"Un colis suspect, une valise noire, a été découvert dans le tram 55 à midi 09", révèle le porte-parole de la STIB.

"La circulation du 55 et 62 a été interrompue juste devant terminus, à l’arrêt Da Vinci. Les bus en direction de l’aéroport ne circulent plus non plus. Un périmètre de sécurité a été établi."





Peu avant 13 heures trente, la circulation a été rétablie. La STIB a confirmé que c'était une fausse alerte.