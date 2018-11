La CGSP-Enseignement met de l’eau dans le gaz du Pacte d’excellence et fait frémir le monde de l’école

La réforme du Pacte d’excellence, aussi vaste soit-elle, est soumise à une décision : le fait que le réseau officiel de la Communauté française ne dépende plus de la ministre de l’Éducation et de son administration, mais qu’il en soit indépendant, à l’instar des autres réseaux. Aujourd’hui, en effet, la ministre régule ces réseaux, tout en organisant le sien. Alors que le pilotage du système scolaire va être revu, les différents acteurs de l’enseignement veulent mettre fin à ce statut qui fait la ministre à la fois juge et partie.

Jusqu’ici tout allait presque bien. Le texte en question, qui devra recevoir l’assentiment du MR (car il nécessite un vote des deux tiers), recevait l’approbation des acteurs du Pacte. Ce mercredi, cependant, Joseph Thonon, président de la CGSP-Enseignement, disait dans Le Soir que son bureau exécutif avait fini par rejeter le décret en préparation qui veut que le réseau officiel reçoive le statut d’un organisme d’intérêt public (OIP). Pour la CGSP, le texte laisse présager une structure très complexe qui déresponsabilisera le politique, et ne permettra pas d’améliorer la qualité de l’enseignement officiel.

Cette sortie inquiète les autres acteurs du Pacte qui voient dans ce changement une condition sine qua non à l’application de l’ensemble de la réforme. Président de la Fondation pour l’enseignement qui entend jeter des ponts entre l’école et le monde de l’entreprise, Luc Willame juge que la CGSP joue un jeu très dangereux, tant pour le Pacte que pour l’enseignement officiel qui avait, avec cette réforme, l’occasion d’être géré par un organisme approprié aux défis qu’il rencontre. Alors que la ministre temporise cette sortie, le texte reviendra en janvier sur les bancs du Parlement.