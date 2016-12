C’est chaque fois le même scénario. Dès qu’un accident de circulation se produit sur le ring ou sur une autoroute, il faut s’armer de patience avant que la chaussée ne soit dégagée. C’est que l’arrivée des experts sur place prend souvent du temps. Jusqu’ici, la police fédérale ne pouvait faire sans eux.

Mais cette période sera bientôt révolue. C’est du moins ce que nous annonce le commissaire divisionnaire Tom Smets, à la tête de la direction de l’appui aérien de la police fédérale. "Nous venons d’obtenir le feu vert pour l’achat de notre troisième drone. Et celui-là sera équipé d’une caméra infrarouge. Il nous permettra de réaliser des constats d’accidents beaucoup plus rapides sans l’intervention d’experts sur place. Ce qui devrait nous faire gagner, au minimum, deux fois plus de temps pour une intervention lors d’une collision sur le ring de Bruxelles par exemple", précise le commissaire-divisionnaire, impatient de réceptionner son nouveau bijou technologique.

(...)