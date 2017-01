Maxi PIM, c'est ainsi qu'a été baptisé le Plan d'intervention médicale d'urgence adapté en cas d'attentats terroristes. C'est-à-dire tenant compte de la possibilité d'incidents importants en plusieurs endroits différents mais pouvant se dérouler dans une zone géographique limitée. Elaboré en mars 2016, par les chefs de service de la chaîne de l’aide médicale urgente, alors qu'il n'avait pas encore abouti dans sa version "définitive", Maxi PIM devait - malheureusement - déjà être éprouvé peu de temps après, en l'occurrence ce sombre 22 mars 2016. Et cela, avec succès, comme l'a confirmé la commission d'enquête parlementaire qui a soumis les secours à un audit approfondi.

Mais l'évolution des attentats montre que ces plans nécessitent des adaptations constantes ainsi qu'une collaboration internationale étroite afin de partager les expériences en matière de prise en charge de ce type de catastrophes. Des experts internationaux se sont ainsi retrouvés à Bruxelles trois jours durant, du 17 au 19 janvier, pour aborder le sujet de l'aide médicale et psychosociale en cas de terrorisme17 au 19 janvier 2017. A l'occasion de ce workshop international, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Europe et les représentants de plusieurs pays européens, ont échangé des informations et leurs expériences sur la prise en charge de ce type de catastrophe.

Intégrant les compléments et les points d'amélioration fournis par les experts internationaux, mais aussi les nouveaux éléments liés aux attentats de Zaventem et de Maelbeek ainsi que les recommandations de la commission d’enquête parlementaire, le nouveau plan belge d'intervention médicale a été présenté, mercredi matin, par le ministère de la Santé.

Les principales modifications

Les principales modifications sont une meilleure définition des concepts et des actions à entreprendre; une extension des seuils d'alerte pour augmenter l’aide médicale lors d'incidents majeurs, et cela en 2 temps : un PIM "étendu" et un PIM "maxi"; un lien resserré entre le plan d'intervention médicale (PIM) et le plan d'intervention psychosociale (PIPS); une attention accordée à la relève du personnel lors d'une mobilisation de longue durée et à l'aide psychosociale aux intervenants après leur mobilisation lors d'un incident et une définition plus précise de la structure hiérarchique et de la communication entre les intervenants de la chaîne médicale.

Concrètement, parmi les mesures, dont celle-ci avait d'ailleurs déjà été mise en place lors des attentats du 22 mars dernier, dès la survenue d'un premier attentat, les hôpitaux régionaux devront envoyer leurs SMUR en stand by sur les parkings des autoroutes afin qu'ils puissent aussitôt se diriger vers le lieu d'un autre attentat, le cas échéant. Les services d'urgence devront également communiquer avec précision à un numéro central, le nombre d'ambulances qu'ils sont en mesure de pouvoir dépêcher sur place, et le personnel médical opérationnel.

Un plan qui a dû évoluer

A la base, élaboré en 2009 pour permettre la prise en charge d'une situation d'urgence collective à un moment donné et à un endroit précis, comme un grave accident de train ou une collision en chaîne, le plan d'intervention médicale reprenait les seuils d’alerte pour annoncer un PIM, ainsi que les modalités concernant le personnel médical et le matériel devant être envoyé sur place, le renforcement ou l’allégement de l’aide médicale, la structure hiérarchique et la communication entre les intervenants.

Mais la complexité d'un attentat requiert bien davantage. D'où la présente actualisation. "Les attentats terroristes cherchent en effet à déstabiliser les systèmes médicaux en provoquant des incidents à différents endroits dans un court laps de temps, parfois dans une zone géographique limitée, comme une ville, afin de submerger les dispositifs médicaux locaux", précise le SPF Santé publique, à l'occasion de la présentation à Bruxelles, du nouveau plan. Dans son discours, le représentant de l’OMS a félicité la ministre belge de la Santé pour le Maxi PIM, qui peut être considéré comme un bon exemple et une bonne pratique au niveau mondial.

"En cas d'urgence collective, comme une attaque terroriste ou une catastrophe naturelle, la réussite de l'aide médicale dépend de l'utilisation judicieuse des moyens disponibles, a souligné le Dr Bert Winnen, chef de cabinet de la ministre de la Santé publique, Maggie De Block. D'une part, il y a l'impact direct de la catastrophe. Il faut donner les premiers soins aux victimes, il faut ensuite les transférer vers l'établissement le plus adéquat tout en assurant les soins psychosociaux et l'accueil des victimes non blessées. Par ailleurs, les besoins journaliers en aide médicale existent toujours. Toute catastrophe déstabilise notre société, mais ce n'est pas pour autant que la vie s'arrête. En d'autres termes, il y a encore d'autres urgences en dehors de la zone touchée par la catastrophe, pour lesquelles des patients nécessitent aussi une aide médicale urgente. Sans capacité supplémentaire suffisante, il est toutefois impossible de soigner ses citoyens comme il se doit".

Dans le courant du mois de février, sera présentée l'adaptation des plans d'urgence des hôpitaux, a fait savoir le ministère de la Santé publique qui examinera, en collaboration avec les établissements d'enseignement et les associations scientifiques, comment optimaliser le rôle des prestataires de soins sur le terrain dans les nouvelles procédures.