L’enquête a montré que Philippe, un Français de 54 ans et Laurence, 45 ans, avaient dès le départ trompé les institutions européennes. La femme avait présenté un diplôme de droit et de sciences politiques. C’était un faux. Le mari avait fait valoir des diplômes de droit et finances. Tout aussi faux. Les documents attestant d’une expérience pertinente étaient fantaisistes.

Les supérieurs du couple n’ont cependant pas pu se rendre compte de l’inanité de leur formation et de leur expérience professionnelle. Très vite, ceux-ci se sont fait "porter pâle".