Trente août 2017. Mohamed Ouriaghli (PS) et Philippe Close (PS), échevin du Logement et bourgmestre de la Ville de Bruxelles, inaugurent 31 logements conventionnés sur le site de Tour & Taxis. C’est une excellente nouvelle puisque ces appartements neufs proposent des loyers modérés à des ménages bruxellois en demande. La Régie foncière de la Ville vient de racheter le bel immeuble à la société Extensa, propriétaire du site. L’opération aura coûté un peu plus de 4 millions d’euros à la Ville de Bruxelles (7 millions avec les frais financiers), qui s’enorgueillit d’augmenter son parc immobilier.

Ce dossier, banal en apparence, soulève toutefois une série de questions car, à son stade actuel, il semble surtout profiter au promoteur immobilier.

La Ville de Bruxelles n’en fait pas mystère, l’acquisition de ces logements fut décidée dans le cadre d’une nouvelle réglementation en matière de charges d’urbanisme. Charges d’urbanisme? Il s’agit initialement d’une redevance perçue comme compensation pour l’impact des projets immobiliers dans l’espace public. Ces charges permettent par exemple aux pouvoirs publics de financer l’aménagement de voiries rendues nécessaires par un ensemble d’immeubles neufs.