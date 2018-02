Le conseil d'administration (CA) de Finanpart, filiale intermédiaire entre l'intercommunale Publifin et la société Nethys, s'est prononcé lundi soir en faveur de la dissolution de ladite filiale par dix voix pour et une abstention. Le CA a également voté la séparation de Resa de Nethys, a confirmé le CA de Finanpart dans un communiqué.

La dissolution de Finanpart désormais actée, Publifin devient l'assemblée générale de Nethys. La sortie de Resa du groupe Nethys étant également inscrite à l'ordre du jour, il s'agit désormais d'examiner toutes les hypothèses de fonctionnement, y compris le rapprochement avec ORES.

Le CA de Finanpart s'est également prononcé en faveur de la révision de la convention Publifin-Nethys en matière de gestion. Il a, en outre, décidé du "soutien de Publifin par l'engagement d'une équipe de management spécifique afin d'accompagner le conseil d'administration de Publifin".

Selon un consensus intervenu durant le week-end entre le PS, le MR et le cdH, le sort du controversé CEO de Nethys, Stéphane Moreau, n'est pas censé être tranché avant le 31 mars prochain. Stéphane Moreau reste donc en place. Aussi, le CA de Finanpart demande au CA de Nethys, qui se réunira mardi matin, de procéder à la révision, pour le 31 mars, des délégations de pouvoir au management de Nethys et au renforcement des pouvoirs du CA en question. Ce qui implique que toutes les décisions stratégiques doivent désormais être adoptées par le CA.

Le CA de Finanpart demande également au CA de Nethys d'appliquer le futur décret du gouvernement wallon sur la gouvernance et la transparence des mandats et des rémunérations dans les intercommunales, notamment en matière de rémunérations et le plafonnement à 245.000 euros.