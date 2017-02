Un consensus est en train de se dégager entre les partis francophones pour imposer un "vrai" plafond aux rémunérations des élus. La loi du 4 mai 1999 fixe cette limite à 150 % du montant de l’indemnité parlementaire, soit 183 519 euros brut en 2017. Le hic, c’est qu’il existe toute une série d’exceptions. Les francophones voudraient aujourd’hui les supprimer, en tout ou en partie.

Mercredi midi, la conférence des présidents de la Chambre (qui réunit les chefs des groupes politiques) a discuté d’une méthode de travail pour ouvrir le débat sur la gouvernance et le renouveau politique. Les verts Jean-Marc Nollet et Kristof Calvo plaidaient mercredi, dans "La Libre", pour, d’une part, une commission temporaire chargée d’examiner les textes urgents, et, d’autre part, une commission mixte députés/citoyens pour un débat à long terme.

"Le débat aura lieu, assure le chef du groupe MR, Denis Ducarme, mais nous hésitons encore sur la forme. Compte tenu des trois commissions d’enquête qui se tiennent en ce moment à la Chambre (sur les attentats, le Kazakhgate et Optima, en plus de la commission temporaire "terrorisme", NdlR), les services de la Chambre sont surchargés. Il n’est pas question qu’on mette en place une nouvelle commission spéciale." On s’oriente plutôt vers une sous-commission ou un groupe de travail au sein de la commission de l’Intérieur. Ça sera décidé par la conférence des présidents dans huit jours.

Expérience pilote

Quant à la participation citoyenne, M. Ducarme se dit ouvert, "mais il ne faudrait pas que le citoyen remplace l’élu dans notre démocratie parlementaire. On peut imaginer une expérience pilote, à but consultatif, qui permettrait de resserrer les liens avec les citoyens et recréer de la confiance."

Sur le fond, Ecolo-Groen, PS, MR et CDH se rejoignent - avec des nuances - sur des avancées en termes de rémunérations et de décumul. Ce qui se dessine clairement sur les rémunérations, c’est que les revenus tirés de l’exercice des fonctions spéciales dans les parlements (président, chef de groupe, etc.) seront pris en compte pour voir si l’élu atteint le plafond, contrairement à ce qui se fait aujourd’hui. Des partis voudraient aller plus loin, en incluant, par exemple, les revenus tirés des mandats privés. Cela fera partie de la discussion. Le PS voudrait en outre lier en partie la rémunération du député à sa présence effective dans les commissions parlementaires.

Concernant le décumul entre les fonctions de député et de membre d’un exécutif communal (bourgmestre, échevin, président de CPAS), les écologistes demandent une incompatibilité totale. PS, CDH et MR sont prêts à limiter ce cumul, mais sans aller aussi loin. "Il faut trouver un juste milieu, dit Denis Ducarme. On le voit avec la problématique sécuritaire. Sans l’apport des bourgmestres, qui ont pu faire le lien avec la réalité du terrain, nous aurions été un peu démunis. Se priver de leur vécu éloignerait le député de la réalité du quotidien."

En Flandre, à part Groen, tous les partis doivent encore se positionner.