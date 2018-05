Les équipes du centre Pérex (SPW) de Daussoulx (Namur) surveillent une quarantaine d’écrans. L’ensemble des grands nœuds se déroule devant leurs yeux, en temps réel. Parallèlement, chaque incident leur est signalé depuis le centre de communication de la police de la route. Du carambolage monstre au plus petit objet entravant la circulation, tout chemine vers leurs ordinateurs. C’est à partir de ce centre névralgique que part l’information en direct. La RTBF, présente dans ces locaux, la transmet via la radio ou le web. Le SPW informe les usagers sur ses panneaux à message variable dans toute la Wallonie. Des infos trafics sont également envoyées sur le web, ou via Twitter. Les données sont même transmises aux utilisateurs de Coyote ! Mais comment ?

(...)