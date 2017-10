Depuis janvier, Grégory M. (26 ans) et Joan G. (27 ans) ont repris leur service à la police des chemins de fer. Après une longue suspension. Tout se passe désormais très bien, assurent-ils. Ça leur arrive de patrouiller ensemble. Comme il y a cinq ans, quand ils sont entrés dans le métier et qu’ils formaient un binôme. Grégory venait de Charleroi; Joan de Liège. Ces gamins de 21 et 22 ans, tout juste sortis de l’école de police, sont alors affectés à la section des chemins de fer de la police fédérale. Principal terrain d’opération : la gare du Nord, à Bruxelles, où converge, la nuit surtout, toute la misère du monde. Ils doivent gérer les bagarres d’ivrognes, les sans domicile fixe en errance, les petits voleurs à la tire, les passagers sans billet, les étrangers en séjour illégal…

Consigne implicite : "Tapez ça dans un bois !"

Pour ceux-ci, il existait une consigne, beuglée par Olivier D., leur supérieur qui ne voulait pas perdre de temps avec les procédures administratives classiques (rapport, contact avec l’Office des étrangers, PV 55…) : "Faites pas chier avec les 55. Tapez ça dans un bois !" L’ordre implicite était clair : il fallait éloigner les illégaux du territoire de la région de Bruxelles-Capitale… Une pratique courante d’"évacuation", selon des témoignages internes concordants.

Grégory et Joan ont donc fait comme les autres. Ce qui leur a valu d’être poursuivis, comme Olivier D. (39 ans à l’époque), pour traitements inhumains et dégradants, atteinte à l’intégrité physique, vol avec violences. Ils ont tous les trois été placés sous mandat d’arrêt pendant trois mois (d’avril à juin 2014) et temporairement suspendus de leurs fonctions. L’officier est aujourd’hui toujours écarté de la police.

En avril 2015, le tribunal de première instance acquittait les deux jeunes policiers, ainsi que leur supérieur, pour ces lourdes préventions. Ils étaient juste reconnus coupables d’avoir dressé un faux rapport d’activités, pour camoufler le transfert en douce des illégaux vers la périphérie bruxelloise.

Des faits d’une gravité exceptionnelle

Le parquet général a fait appel de ce jugement. Le nouveau procès s’est déroulé devant la cour d’appel de Bruxelles. Les faits sont d’une gravité exceptionnelle, a scandé l’avocate générale, Estelle Arpigny, soulignant "la lâcheté" des prévenus qui pariaient sur le fait qu’il y avait peu de risques que les victimes, en situation très précaire, portent plainte.

Le 12 février 2013, Grégory et Joan ont appliqué la "procédure" officieuse recommandée par leur chef. Ils étaient là depuis six mois. "Je n’étais pas entré à la police pour faire ça. Mais on devait le faire pour s’intégrer dans le service, pour se faire respecter des collègues", expliquera Grégory.

Mohamed, sans papiers, en a fait les frais. Le malheureux s’est fait jeter sans veste ni chaussures dans un bois d’Asse, dans le Brabant flamand. Sans son GSM, qui avait été confisqué.

La nuit était glaciale. Il faisait moins deux degrés. Mohamed a suivi pieds nus une petite route qui menait à un parking public, où quelqu’un l’a secouru. Pris en charge par la police d’Asse, le Marocain sans papiers a raconté son aventure. Il se réchauffait à la gare du Nord quand il a été interpellé par des policiers en uniforme rouge et noir - les couleurs de la police des chemins de fer. Il dit qu’on l’a forcé à se mettre à genoux, face à une vitrine, qu’il a reçu des coups - il a saigné au visage. On l’a ensuite traîné dans un local de la société Securitas "où il y avait une cage avec des chiens" avant d’être conduit dans un combi. Pendant le trajet, il a été insulté, traité de fils de pute, roué de coups avant d’être abandonné dans un bois à Asse. On lui a dit : "Allez, cours !"

Aucun document officiel

L’enquête a très vite mené à la police des chemins de fer. Sur un panel de 19 photos, Mohamed a reconnu formellement Grégory comme le passager du combi. Cette nuit-là, le jeune policier était effectivement de service avec son binôme. On n’a retrouvé aucun document faisant mention de l’interpellation de l’illégal : ni rapport, ni PV… En revanche, un rapport d’activités prétend qu’ils étaient en patrouille au centre de Bruxelles, puis en pause repas au bureau. Un faux. L’enquête de téléphonie effectuée sur leurs GSM prouve qu’entre 23 heures et minuit, ils sont passés par Ganshoren, Berchem, Grand-Bigard… L’itinéraire précis décrit par leur victime.

Confrontés à ces éléments d’enquête, les deux jeunes policiers ont juste admis avoir déposé Mohamed à Asse. Mais ils nient le reste : les coups, les insultes, la confiscation du GSM… Le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas eu de réelle volonté d’infliger des souffrances graves à la victime, que le GSM et les vêtements avaient peut-être été "perdus" dans la nuit…

L’avocate générale a un avis diamétralement opposé. "En abandonnant la victime dans un bois loin de Bruxelles, sans vêtements et sans GSM, on a été au-delà de l’humiliation et de l’avilissement : c’est un traitement inhumain", assène-t-elle. Elle évoque un autre fait, à la gare de Bruxelles-Schuman : un demandeur d’asile, malmené, insulté, frappé dans l’ascenseur. Un autre jeune illégal a été transporté à Vilvorde, près du canal, au printemps 2013. Il existait bien un système, instauré par les supérieurs, dit-elle. "On n’aime pas les étrangers à la police des chemins de fer."

Pour le parquet général, les préventions sont donc toutes établies. Comment les punir ? Les prévenus ont déjà fait l’objet de sanctions professionnelles, convient Mme Arpigny. "Mais il faut aussi leur appliquer la loi", dit-elle à la cour. "Je vous laisse apprécier les sanctions mais il doit y en avoir, pour les mettre face à leurs responsabilités."

L’arrêt sera prononcé le 10 novembre. Olivier D. attend aussi une décision disciplinaire. Suspendu depuis sa détention préventive, il entraîne des jeunes au club de foot de son village. "J’ai hâte de reprendre le travail", a-t-il déclaré.

Grégory et Joan viennent quant à eux d’être sélectionnés par leur hiérarchie pour intégrer une nouvelle unité au sein de la police des chemins de fer : le service d’appui pour répondre aux menaces terroristes.