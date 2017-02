La journée est annoncée chargée mais, paradoxalement, il ne se passe - presque - rien. C’est fâcheux pour le plumitif en mal d’affaires crapuleuses, sanguinolentes voire croustillantes. Mais ainsi va la justice ordinaire où se côtoient receleurs en spiritueux, fumeurs de joints, voleurs de poules, jaloux maladifs ou alcooliques violents, qui sont parfois les mêmes.

Une affaire débattue en chambre du conseil - où le public n’est pas autorisé, NdlR - est-elle de bon augure pour la suite ? C’est en tout cas l’occasion de se mêler aux justiciables, avocats, policiers et employés qui arpentent la salle des pas - ou du temps - perdus.

A la porte du tribunal, certains ont du mal à masquer leur nervosité, tirant compulsivement sur une cigarette qui ne leur a rien demandé. D’autres, au contraire, ne semblent guère impressionnés par le décorum de cette enceinte décrépite. Ils malmènent leur smartphone comme si de rien n’était mais peut-être n’est-ce qu’un exutoire ?

Hauts talons

A l’autre bout de la salle, le ton monte devant la salle d’audience dédiée aux affaires familiales. De fait, les protagonistes ont un air de famille mais ne sont sans doute pas près de trouver un accord à l’amiable dans le dossier qui les occupe. Mais ce n’est qu’une supposition.

Dossier fourni sous le bras, un "hipster" hèle un avocat. Il n’a pas le physique du prévenu classique mais peut-être n’en est-il pas un ou peut-être s’est-il constitué partie civile ? Aurait-il provoqué ses congénères provinciaux et minimexés avec ses étoffes coûteuses, cet outrecuidant ? En 2010, à Charleroi, un juge avait renvoyé à ses responsabilités un propriétaire de Jaguar victime de multiples vols qui avait eu le malheur "d’afficher ostensiblement sa prospérité dans une région sinistrée".

Si nous avions su, nous aurions pu gagner deux heures de repos, éviter le stress du stationnement et la prune qui ne manquera de garnir notre pare-brise au retour. Une toute belle matinée, vraiment.

Des talons que l’on soupçonne hauts et féminins résonnent dans le couloir telle une promesse. C’est une jeune avocate à la séduction toute réfrigérante. Les regards masculins dévissent, elle garde le port altier que lui confère son rôle en vue dans ce grand théâtre. Ou est-ce simplement l’illusion propre à la jeunesse ? Ce n’est pas elle qui a le don de réchauffer l’atmosphère.

Les "affaires" reprennent

Il ne fait pas plus chaud dans la salle d’audience - qui reprend - et l’acoustique y est déplorable. Une jeune fille un peu ronde est amenée menottée. Qu’a-t-elle bien à se reprocher cette presque enfant ? Ça y est, nous la tenons notre "affaire croustillante". Espérance vite douchée par la présidente qui ne dispose pas de toutes les pièces pour exercer pleinement sa fonction de dire le droit. C’est un report et une nouvelle désillusion.

Condamné par défaut à 5 ans d’emprisonnement pour recel d’outils divers, Frank (*) a une bonne excuse pour ne pas s’être présenté devant le tribunal : il se faisait opérer d’un rein. Et il le montre, du moins la cicatrice. Le garçon se doutait bien que la débroussailleuse était "tombée du camion" mais comme il venait d’emménager et devait faire des travaux, cela tombait bien… Une honnêteté de bon aloi, certes, mais qui ne servira sans doute pas sa cause. Parfois, on gagne à en dire le moins possible voire à se faire représenter par un avocat. En tout cas, Frank a compris la leçon : "Maintenant, quand il me faut quelque chose, je l’achète au magasin."

Le visage taillé à la serpe, un garçon un peu paumé veut faire opposition à un jugement rendu par défaut. Le "hic", c’est qu’il avait 15 jours pour s’exécuter et s’est mis hors délais. Pour lui, c’est un retour à la case prison : "Je vais perdre mon boulot et ma famille."

- "Je suis un peu désolée pour vous", soupire la présidente impuissante devant tant de détresse. Triste matinée ordinaire.





(*) Prénom d’emprunt.