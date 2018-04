Beaucoup de pain sur la planche ce matin-là au tribunal correctionnel, mais aucune affaire qui sorte vraiment de l’ordinaire. Il n’empêche que neuf dossiers seront examinés, dont deux feront l’objet d’une remise.

La séance commence par deux prononcés de jugement. Dans le premier, seul un des avocats assiste à la scène. Les peines sont lourdes : 4 et 5 ans d’emprisonnement dans une bagarre entre SDF qui a mal tourné.

Le récit de l’épopée fait froid dans le dos avec deux hommes de plus en plus alcoolisés qui s’en prennent à un troisième, l’attachent sur une chaise et le torturent de toutes les manières possibles, y compris avec des brûlures de cigarette.

La victime avait le visage complètement ensanglanté à l’arrivée de la police prévenue par l’un des deux comparses qui avait pris au sérieux les menaces de mort proférées par son compagnon de virée. Cinq et quatre ans de prison ferme attendent les tortionnaires.

(...)