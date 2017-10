Dans la majorité des comparutions devant un juge pénal, les prévenus rechignent à s’exprimer. Ils ne s’étendent pas trop sur les faits. C’est d’autant plus vrai quand ils doivent répondre de coups et blessures volontaires.

Le couple qui est jugé aujourd’hui en fin d’audience devant le tribunal correctionnel de Bruxelles fait exception. On sent que la femme - plus encore que son compagnon - a vraiment envie de s’exprimer et d’exposer son point de vue. Lorsqu’on les écoute, on se rend compte immédiatement, vu le ton employé et le vocabulaire choisi, que ce sont des gens qui ont fait des études.

Hormis le juge, le greffier et le procureur, ils sont seuls debout sur le banc des prévenus. Ils ont décidé de ne pas faire appel à un avocat pour les défendre.

Il n’y a pas non plus d’avocat présent pour représenter une partie civile. L’affaire qui leur vaut de se retrouver devant le tribunal correctionnel est, comme le soulignera en réquisitoire le ministère public, "singulière".

Les faits ne sont pas récents. Ils datent de mai 2016. Le couple, qui est originaire de la région liégeoise, avait décidé de se faire plaisir et de se rendre pour la journée dans un centre thermal situé dans la périphérie de Bruxelles. Ils avaient emmené leur bébé. Lorsqu’il s’est agi de régler l’addition, il y a eu un petit problème. La préposée leur a réclamé un supplément de 64 euros pour un soin.

Le couple a estimé qu’il n’avait pas à payer cette somme. Les esprits se sont échauffés. On se serait à tout le moins bousculé. A moins qu’il n’y ait des coups qui aient été portés par le couple. C’est en tout cas pour cela que l’homme et la femme comparaissent devant le tribunal.

Des prévenus sûrs de leur bon droit

Mais la femme comme l’homme contestent les faits quand le juge leur demande de s’exprimer. Et le juge a alors droit à un moulin à paroles. La femme et l’homme - évidemment sur la même longueur d’onde - s’expriment l’un après l’autre, sans être interrompus par le juge.

Pour la jeune femme, qui le répétera à plusieurs reprises, ce n’est pas de coups et blessures qu’il faut parler. Elle estime que le personnel a tenté de les retenir.

Parole contre parole

"Il y a eu séquestration. Nous avons été privés de liberté", dit-elle très sérieusement. Et d’assurer que le personnel, quand ils ont refusé de payer le supplément, a voulu les empêcher de sortir en fermant la porte à clé.

"J’ai eu le réflexe d’aller vers une autre sortie. Une employée a fait barrage. Mon compagnon portait notre bébé d’un an. J’ai repoussé cette femme. Je ne l’ai absolument pas frappée", assure-t-elle.

Le propriétaire des thermes se serait dirigé vers elle. "Mon compagnon s’est interposé. On ne peut parler que d’intimidation."

Et son compagnon d’embrayer. "Il s’est jeté en arrière, avant de s’étaler de tout son long. C’est impossible que je lui ai porté un coup de tête comme il le prétend", dit-il.

"Les photos parlent d’elles-mêmes", dit la femme, faisant référence aux captures des images de vidéosurveillance qui sont reprises dans le dossier. "Ses trois jours d’incapacité, c’est un certificat de complaisance", dit l’homme.

Et d’ajouter que, s’ils sont ici, c’est aussi pour le principe. S’ils avaient accepté la transaction de 100 euros, l’affaire serait tombée à l’eau. "Et on vient de Liège. C’est la troisième fois que l’on vient au tribunal. Il faut prendre congé, faire garder la petite", ajoute sa compagne.

Le procureur, les pieds sur terre

C’est maintenant au procureur de prendre position. C’est un homme pragmatique. Il veut directement aller à l’essentiel : "Pourquoi le personnel de ce centre thermal vous accablerait-il ? Quel est son intérêt d’accuser ?" Il ne juge pas utile de faire venir des témoins comme le suggère le couple : "Ce n’est pas opportun" car les faits sont anciens de 16 mois. Il joue l’apaisement. Il propose l’acquittement de Madame, qui a griffé une employée. Et propose une suspension du prononcé pour Monsieur : "Il est fort peu probable que la victime ait simulé comme dans le catenaccio italien", dit-il.

Jugement fin octobre.