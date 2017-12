Coups et blessures volontaires, rébellion, viol… Les antécédents du prévenu sont lourds. Surtout que les nouvelles infractions résonnent comme un sinistre écho : coups et blessures, viol, harcèlement. L’homme de 38 ans se tasse sur son banc, les épaules rentrées, le visage fermé. Il écoute attentivement le résumé fait par le tribunal de sa relation tumultueuse avec Marie*, sa compagne de l’époque, une jeune femme d’à peine 18 ans. Au moment des faits, il avait quasi le double de son âge.

Une première scène se déroule une nuit de janvier 2015. Le couple vient de se séparer. Marie explique que son ex-petit ami est venu chez elle et lui a "volé des choses". A minuit, elle appelle la police qui débarque dare-dare et trouve Samir* tenant la jeune femme par le bras. Il l’a tirée dans les escaliers, bousculée.

La suite, neuf mois plus tard, est autrement plus interpellante. L’amoureux éconduit est revenu une nuit d’octobre, affirme-t-elle. Marie a tenté de le repousser mais il était très excité. Samir l’a violée en lui serrant le cou et en lui agrippant les cheveux. Il a ensuite fumé une cigarette avant de partir. La jeune femme présentait une petite blessure au front et des traces de strangulation.

Soulagée de vider son sac

Samir, lui, nie tout en bloc : il n’a eu aucune relation sexuelle avec Marie. Il ne l’a même pas vue ce jour-là ! Elle a menti pour faire tomber son sursis, assure-t-il au juge d’instruction. Qui ne le croit pas. L’homme est placé sous mandat d’arrêt pour viol le 18 décembre 2015. Il restera près de deux mois en détention préventive.

En novembre 2016, la jeune femme se rend chez le juge et revient sur ses déclarations. La séparation l’avait rendue très malheureuse, raison pour laquelle elle a allégué ce viol, déclare-t-elle. Mais ses sentiments se sont apaisés; elle se dit soulagée de venir vider son sac.

Reste que Samir restait poursuivi pour ce viol devant la 54e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles. Son procès se tenait mardi. Invité à s’expliquer sur sa relation avec Marie, il dit posément : "Elle était trop jeune et trop jolie pour moi." Elle lui affirmait être amoureuse de lui, mais il n’y croyait pas trop. Ils sont tout de même restés un an et demi ensemble avant la rupture - c’est lui qui a cassé la relation. "On n’avait pas les mêmes attentes : moi je voulais avancer dans ma vie, avoir une famille, un travail. Elle voulait s’amuser."

Samir a retrouvé un ancien amour, construit quelque chose de stable. "On n’était pas compatibles : je me suis éloigné."

Le pare-brise barbouillé de sauce

Marie ne l’a pas accepté. Elle lui a pourri la vie. La nuit de janvier 2015, quand elle a appelé la police, elle savait pertinemment bien que Samir viendrait chez elle. Et pour cause. Il venait de retrouver sa voiture vandalisée - les quatre pneus crevés, le pare-brise barbouillé d’huile et de sauce piquante. Il savait que c’était elle; il venait lui demander des comptes.

"La soirée du soi-disant viol, je ne l’ai pas vue, pas entendue, pas frappée, pas violée", poursuit-il avec véhémence.

Il se retourne vers la salle et désigne une dame assise discrètement dans le public. "Ma future femme est enceinte. On doit se marier la semaine prochaine. On a rendez-vous pour ça à la commune le 26 décembre. Je peux vous montrer les papiers." Il plaide sa cause de toutes ses tripes. "On est ensemble depuis deux ans. Je n’ai plus jamais eu aucun problème avec la police ou la justice. Demandez-lui ! Je ne l’ai jamais forcée à quoi que ce soit. Ni elle, ni personne d’autre."

Sa voix tremble un peu quand il plante son regard dans celui du président. "Dans cinq mois, je suis papa. Ma vie, elle se joue ici, chez vous, à pile ou face. Si vous m’envoyez en prison, je gâcherai ma vie pour un truc que je n’ai pas fait." Il se reprend, argumente. "Où sont les expertises ADN ? Où est l’enquête de téléphonie ? Qu’on me montre juste que j’étais là ce jour-là !"

Le parquet un peu ennuyé

On sent un certain embarras du côté du parquet. "Ces dossiers de violences intrafamiliales sont des dossiers très ennuyeux", entame la substitute. "Les couples explosifs, de temps en temps, ça fait des étincelles."

Elle annonce d’emblée son intention : en ce qui concerne le viol, elle réclame l’acquittement : il y a des doutes dans ce dossier. De fameuses zones d’ombre. La jeune femme a été examinée par un médecin le lendemain de son "viol", mais on n’a pas retrouvé de sperme. On a saisi les draps, où il n’y avait pas la moindre trace de l’ADN de Samir. L’examen du GSM du prévenu n’a pas davantage permis d’établir qu’il se trouvait dans l’appartement au moment des faits.

Certes, il y a ce certificat médical qui évoque des marques dans le cou, mais la "victime" s’en est expliquée quand elle a retiré ses accusations : "J’avais des suçons dans le cou. J’ai vu quelqu’un d’autre, un de ses copains, pour le rendre jaloux. Ça n’a pas marché."

De fait. Mais cette fausse plainte a valu à Samir d’être envoyé à la prison de Forest pendant deux mois. "Il a été placé sous mandat d’arrêt pour des faits qu’il n’a pas commis", convient la substitute.

Des larmes coulent sur sa joue

"Donc il y a un souci." Mais le parquet ne lâche pas le prévenu pour les autres faits - les coups et le harcèlement. La nuit où Samir s’est rendu chez Marie, il y a eu cinq appels téléphoniques de sa part, note-t-elle. Et quand les policiers n’étaient pas encore là, il lui a tiré les cheveux, l’a traînée par terre… Mais quelle personne normalement constituée ne réagirait pas après que son véhicule a été saccagé avec application par son ex ?, avait placé l’avocate de Samir pendant l’instruction d’audience.

"On se trouve avec quelqu’un qui a tout de même un gros problème de gestion de la violence", maintient la substitute. Elle se dit bien "ennuyée" parce qu’il ne lui reste que deux possibilités pour la peine, vu que Samir était en sursis : une condamnation à la prison ferme - ce serait un comble ! - ou une peine de travail - mais en quoi serait-ce une réponse à son comportement agressif ?

L’avocate de Samir prend la balle au bond : la solution au dilemme du parquet, c’est la peine autonome de probation, dit-elle. Le prévenu devrait suivre une formation pour l’aider à gérer son impulsivité.

Samir n’écoute plus. Des larmes coulent sur ses joues. Il sait qu’il ne retournera pas en prison où on - Marie et la justice - lui a fait perdre deux mois de sa vie. Pour rien.

*Prénom d’emprunt