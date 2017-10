Plutôt laborieuse, cette matinée au tribunal correctionnel. Le ton est donné dès notre arrivée au palais. A côté de nous, une avocate fait… connaissance avec son client. "C’est bien moi votre avocat, on est d’accord ?", commence le dialogue, un brin surréaliste. L’explication est toute simple : "J’ai été commise d’office… Vous ne voulez pas passer aujourd’hui ? Je vais voir avec le juge. Venez, on va discuter deux minutes à l’extérieur".

L’affaire sera remise. Comme d’ailleurs quatre autres qui devaient être plaidées ce matin-là. Il en reste une sixième, mais il va falloir attendre un bout : le prévenu s’est tapé quatre heures de route, dont le ring de Bruxelles qui était comme d’habitude saturé, afin d’assister à son procès, et est toujours en route.

La présidente meuble le temps avec trois prononcés de jugement. Le premier prévenu, crâne rasé, le genre de garçon dont on flaire qu’il vaut mieux changer de trottoir quand on le voit en face, a besoin d’un interprète. Ce n’est pas la première fois que ce dernier lui traduit les propos présidentiels, car c’est un multirécidiviste. On lui reproche une série impressionnante de vols, commis tous dans le même quartier, la même nuit ou selon le même modus operandi. Seulement voilà, on n’a pas relevé ses empreintes partout et pas retrouvé de butin non plus, et il ne peut être rendu responsable des activités de tous les délinquants de la ville, car comme le souligne la présidente "d’autres malfaiteurs circulent". Il est également accusé de recel, n’a aucune intégration socio-économique et vit d’expédients. N’ayant plus droit au sursis, il écope de deux ans ferme.

Pleurs et grincements de dents

Se présente ensuite, c’est plutôt rare, un couple accusé de divers vols avec violences, notamment un arrachage de sac sur une vieille dame de 85 ans dans un ascenseur et sur le parking d’une grande surface à l’aide d’un coup-de-poing américain. Là aussi, la liste des préventions est impressionnante, même si toutes ne sont pas établies. Compte tenu de la gravité des faits, une peine de travail est inadéquate, estime la juge, même si la femme peut bénéficier d’un sursis probatoire partiel pour assurer son suivi social. L’homme prend 5 ans ferme, la femme 40 mois avec sursis pour la moitié, à des conditions draconiennes, l’une d’entre elles étant de ne plus fréquenter son partenaire. Elle sort en pleurant.

Après le 3e prononcé du jour, une affaire de braquage, l’audience est suspendue. Mais voici notre prévenu qui déboule après son marathon au volant. L’audience va prendre beaucoup moins longtemps que son voyage. Il a 53 ans et travaille depuis plus de 20 ans dans l’Horeca. Entre 2013 et 2015, il a créé un faux profil Facebook sur lequel il prétendait… en avoir 16. Cela lui a permis de frayer beaucoup plus facilement avec trois très jeunes filles, l’une d’elles n’ayant pas 14 ans. Avec séances de photo (ou de webcam ?) et propositions explicites, qualifiées d’attentats aux mœurs. Le prévenu, célibataire à l’époque après la fin d’une longue relation, dit avoir agi par curiosité. "Une curiosité très malsaine !" gronde la présidente. Mais, aujourd’hui reparti dans une relation stable avec une dame de huit ans sa cadette, le prévenu semble s’être rangé (son casier judiciaire est d’ailleurs vierge) et se dit très honteux de ce qu’il a fait. Les experts estiment que le risque de récidive est faible car il a peur de perdre sa compagne actuelle. La procureure le croit volontiers, même si la période infractionnelle était longue et qu’il a même utilisé des menaces pour arriver à ses fins. Elle pense qu’une peine de deux ans, assortie d’un sursis simple, pourrait convenir. En revanche, interdire au prévenu de se rendre sur Internet est non seulement très difficile à vérifier, mais aussi inhumain socialement. Ce que plaide également son avocat, qui ne s’oppose pas à un sursis probatoire. La présidente insiste sur le fait que cela signifie ne plus commettre d’infraction pendant deux ans, sinon le sursis tombe et ce sera la case prison. "Et si vous avez besoin d’un médecin, faites-vous soigner." A bon entendeur…