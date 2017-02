Croquis de justice.

Une chambre correctionnelle où ont été fixées, pour une seule après-midi, une vingtaine d’affaires - et la lecture d’une dizaine de jugements - cela peut ressembler, pour le novice, à un marché. Les nombreux justiciables sont assis dans un joli désordre, victimes et prévenus mêlés… car ils ne se connaissent pas.

Les avocats sont en toge, debout au premier rang. La présidente égrène les noms des affaires fixées au "rôle", comme on dit en jargon judiciaire. Les avocats se signalent, avec un vocabulaire convenu : "J’y suis et M. est là", dit un tel, pour signaler qu’il interviendra pour son client, également présent. Ou encore : "Nous sommes à votre disposition."

"Il s’en fout, c’est un pro Deo"

Il arrive que des prévenus soient seuls. C’est le cas de cet homme, très calme sur son banc en train de lire un roman. Nous l’appellerons Stéphane - car sa coiffure ressemble à celle de Stéphane Moreau. A l’appel de son nom, il signale que son avocat n’est pas là. "C’est un pro Deo. Il s’en fout", dit-il. Cela bruisse dans les rangs des avocats, dont certains sont là, eux aussi, au titre de pro Deo. L’affaire de Stéphane, qui comparaît comme prévenu, sera traitée plus tard dans l’après-midi, ce qui ne fait pas les affaires de l’homme qui s’est constitué partie civile contre lui et de son avocat, tenus de poireauter.

D’autres affaires ne pourront être traitées aujourd’hui comme celle de ce quinquagénaire qui se lève : "Oui mais, votre honneur, c’est moi la victime", lance-t-il, comme s’il participait à une série américaine. "Cela fait quatre ans que j’attends", ajoute-t-il, tandis qu’un jeune homme assis à côté de lui se gausse de son infortune. On apprendra plus tard que le jeune comparaît pour vol.

"Attendu que", "par ces motifs"

Avant d’examiner d’autres affaires, la juge décide de lire des jugements. On fait entrer un détenu. On lui retire les menottes. Son avocate fait valoir qu’il ne parle pas français. Mais il n’y a pas d’interprète à disposition. Ce n’est pas grave. "Vous comprenez un peu le français ?", lui demande la juge. "Un petit peu", répond-il, avec un fort accent. Cela suffira. Il n’aura qu’à se tourner vers son avocate à la fin de la lecture. Ce qui est fréquent car le langage judiciaire est complexe.

Les lectures de jugement s’enchaînent, avec leur langage convenu : "Attendu que…", "Tenant compte de la gravité des faits", "En raison de son absence de condamnation et de son amendement qui paraît sincère…", "Par ces motifs, le tribunal, statuant contradictoirement…", "Dit qu’il sera sursis à…". Des prévenus s’accrochent, tentant de comprendre leur sort. Leur attitude, souvent angoissée, contraste avec celle de la juge, habituée à l’exercice.

Bavardages dans les travées

Des avocats discutent à voix basse pendant ces lectures. "Arrêtez de parler. S’il faut hurler, c’est pas agréable", leur lance la juge entre deux phrases. Sans effet tangible. L’avocate visée, qui s’adressait à son voisin de gauche parle maintenant à sa voisine de droite : "Arrêtez de bavarder", gronde la présidente en fronçant les sourcils.

Voici le tour de Stéphane. Il s’avance vers le banc des prévenus. Il enlève son manteau, chausse ses lunettes et distribue une copie à la présidente. La partie civile s’assied sur un autre banc, devant son avocat.

Stéphane a été condamné par défaut en juin à un mois de prison pour dénonciation calomnieuse et au paiement d’un euro symbolique à l’homme qu’il a calomnié.

"Pourquoi n’étiez-vous pas venu en juin ?, lui demande la présidente.

- Je n’ai jamais reçu de convocation."

La présidente parcourt à voix haute une partie de la note que Stéphane lui a rendue : "Je ne vois pas comment des juges professionnels ont pu se faire avoir par ce menteur", a-t-il écrit.

SDF contre policier

Le menteur en question est… policier. Stéphane l’accuse de l’avoir frappé en 2011 et l’a fait savoir partout, ce qui a mis en difficulté l’agent. Mais il n’a jamais porté plainte. Ce dont s’étonne la juge. "Vous savez, quand vous êtes SDF", souffle-t-il avant d’ajouter qu’il a aussi été chauffeur de camion : "J’avais des horaires à respecter. J’ai laissé tomber."

L’avocat du policier peut plaider. Il explique que son client est intervenu pour un homme allongé en rue. Il paraissait dans le coma. Il avait bu plus que de raison. Décision a été prise de l’emmener à l’hôpital. L’homme a résisté, s’est opposé. Tout cela a fini en arrestation administrative. "Pour un policier, c’est là une intervention extrêmement banale", plaide le conseil. Et d’expliquer que Stéphane n’a jamais déposé plainte.

La calomnie, dit l’avocat, a eu des conséquences pour son client, dont la position a été fragilisée à la police. C’est la raison pour laquelle le policier a, lui, porté plainte.

Le ministère public est sur la même longueur d’ondes. "Monsieur impute méchamment sans rapporter la preuve", dit la subsitute. "S’il y avait eu une plainte, on aurait pu vérifier", ajoute-t-elle avant de demander la confirmation de la peine.

Au tour de Stéphane de se défendre. Il n’est pas préparé. La présidente lui lance une perche : "Il est possible de prononcer une peine de travail. Mais je ne pourrai y réfléchir que si vous le demandez", explique-t-elle. Stéphane reste dans son récit. "C’est moi qui ai demandé aux policiers qu’ils appellent le samu", dit-il. On devine qu’il sent la partie perdue : "La prochaine fois, je fermerai les yeux", conclut-il.