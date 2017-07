Audience.

Ça sent déjà les vacances au palais de justice de Bruxelles même si la "pause" judiciaire ne commence officiellement que le 21 juillet. Il n’y a pas un chat devant le portique de sécurité à l’entrée de l’édifice. La salle des pas perdus est quasi vide. Les salles d’audience sont clairsemées. Quelques prévenus patientent, silencieux, souvent tendus, pour entendre le jugement qui doit clore leur procès. C’est la période des prononcés avant la parenthèse d’été.

Un homme corpulent, en baskets, transpire à grosses gouttes. "Le tribunal vous acquitte", annonce la présidente. "Merci, Madame." Il s’en va, s’enfuit. Suivant ! Suspension simple du prononcé. Suivant… Les prononcés s’enchaînent. La matinée s’étire.

Petit détour par la cour d’appel. Là aussi, plusieurs arrêts doivent tomber. Mais on prend encore le temps d’examiner un dossier qui avait été traité par la 45e chambre correctionnelle. Le prévenu s’en était bien sorti : il avait été acquitté. Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là. Le ministère public a fait appel. Axel* n’avait pas daigné se présenter à son premier procès; il n’est pas davantage présent au second. Cela risque de lui coûter cher.

Arcade sourcilière éclatée

Les faits se sont produits il y a trois ans, en janvier 2014, à la sortie d’une boîte de nuit de l’avenue de la Toison d’Or, à Bruxelles. Une bagarre a éclaté au petit matin entre deux amis, Michel* et Khalid*, et une bande d’une dizaine de jeunes - dont Axel. Pour un motif qui reste flou, ils ont d’abord eu une altercation verbale, à l’intérieur du dancing, avec "un Italien" - un certain Fabio qu’on n’a jamais retrouvé.

Le différend s’est poursuivi à l’extérieur. Alors que Michel et Khalid se dirigent vers l’arrêt de tram, ils sont rejoints par un groupe de jeunes mené par le fameux Fabio. Il y a un violent échange de coups avant que la bande de jeunes, tous clients de la discothèque, prenne la poudre d’escampette. Mais une patrouille de police intervient rapidement, descend sur les quais du métro Louise, et interpelle des jeunes gens, dont Alex.

Si Michel s’en est sorti avec des bleus et quelques écorchures, Mehdi est nettement plus mal en point. Transporté à l’hôpital avec une arcade sourcilière éclatée, du sang autour de la bouche et une solide commotion cérébrale, il ne se souvient de rien, le lendemain, à son réveil.

La victime était déjà à terre

Que s’est-il vraiment passé ? Les versions varient. Selon un des jeunes interceptés dans le métro, Michel a sorti deux couteaux de sa poche et voulait "pointer l’Italien" qui se battait avec Mehdi. Devant le juge d’instruction, Axel, le prévenu, déclare qu’il a voulu défendre son copain Fabio "menacé par des types avec des couteaux". Comment ? "Je lui ai mis un penalty." C’est-à-dire ? "Un shoot avec le pied." En pleine figure alors que Mehdi était au sol. "J’ai mal réagi", a concédé Alex. "J’étais saoul : j’avais bu beaucoup de whisky coca. C’était un seul shoot : je n’ai rien fait d’autre. C’est l’Italien qui a commencé à se battre avec le Marocain !"

Les deux victimes ont été interrogées au cours de l’instruction. Mehdi n’avait pas de couteau; Michel, un petit canif, qu’il a sorti, paniqué, en voyant son ami à terre. Une copine du mystérieux Fabio conforte leur version : "Le Belge - Michel donc, NdlR - a sorti un couteau avec une grande lame et un manche en bois. Axel a pété les plombs et a donné un coup de pied. Il n’a fait que se défendre."

Une lame qui s’allonge et se rétrécit

Sauf que le prévenu a "shooté" dans Mehdi, un garçon déjà à terre et qui n’était pas armé. Une précision qui semble avoir échappé au magistrat de première instance. Tout comme la description, disons évolutive, de l’arme : un canif, un couteau avec une grande lame, deux couteaux… "C’est bizarre : le couteau se rétrécit ou la lame s’allonge selon les protagonistes", glisse le président de la chambre d’appel.

Dans son jugement, le tribunal avait pourtant curieusement estimé que, des "déclarations concordantes" - des amis d’Alex seulement… -, "il peut être admis que le prévenu était en état de légitime défense et qu’une cause d’excuse peut être alléguée avec vraisemblance". Les coups visés par la prévention n’étant dès lors pas constitutifs d’infraction, Alex avait été acquitté.

Le ministère public n’est pas d’accord. "Shooter dans la tête de quelqu’un qui est au sol, c’est une interprétation particulière de la légitime défense qui ne correspond pas tout à fait à ce que j’ai appris dans les livres de droit." On s’est emmêlé les pinceaux; il faut s’attacher aux faits, poursuit le procureur.

Le prévenu ne s’en est pas pris à l’homme qui portait un couteau, mais à l’autre. Aucun doute possible : Axel doit être déclaré coupable de coups et blessures volontaires. Le parquet réclame 12 mois de prison. Le prévenu aurait été bien inspiré d’être là pour se défendre.

Arrêt le 13 septembre.

*Prénom d’emprunt.