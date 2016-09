Croquis de justice : la salle du temps perdu

Belgique

La rentrée, c’est dur pour tout le monde. Y compris pour la justice. Les vacances sont terminées mais rien n’a changé. En haut des marches du palais de la place Poelaert, des soldats en treillis jouent les hôtesses d’accueil. Il faut passer un portique de sécurité, vider ses poches, enlever sa ceinture, récupérer le tout après le "scanning" avant de se retrouver dans la salle des pas perdus.

Dans les salles d’audience, c’est toujours le combat - inégal - contre le temps perdu. Il est 9 heures. A la 45e chambre, le tribunal est ponctuel: la présidente, la substitute et le greffier sont bien là.

Mais on attend les détenus qui doivent être transférés depuis leur prison. L’huissier s’est renseigné : un seul est arrivé au poste de garde, au sous-sol du palais de justice. En revanche, son avocat ne s’est pas encore pointé.

On fait tout de même monter le prévenu. Qui sait ? Son conseil sera peut-être arrivé dans l’intervalle.

Disparu dans la nature

Ce n’est hélas pas le cas. Il est 9h19. Le détenu entre. On lui enlève les menottes.

Il décline son identité. Qui est son avocat ? "J’ai oublié le nom… Il est noir de peau". On retrouve les coordonnées sur le dossier.

L’huissier appelle son portable. Répondeur. Message. Soupir de la présidente. "On va faire redescendre monsieur au poste et le faire attendre en bas." Au détenu : "Si vous n’avez pas de nouvelles aujourd’hui, il faudra revenir la semaine prochaine". On lui remet les menottes. "Bonne journée tout le monde", répond l’homme, avant de disparaître au-delà de la porte capitonnée de cuir rouge, encadré par deux fonctionnaires de sécurité.

La salle est vide, à l’exception d’une jeune femme aux ongles turquoises, discrètement assise sur le banc du public. Qu’attend-elle ? Qui attend-elle ? Le temps s’étire.

Le tribunal s’empare d’un premier dossier. Le procès se fait par défaut; l’intéressé est absent. Le trentenaire, en séjour irrégulier, poursuivi pour vente de stupéfiants en association, a disparu dans la nature.

Intercepté en février 2016 dans un parc de Bruxelles avec une balance de précision et trois pacsons de cocaïne, il avait été placé en détention préventive à Forest. Où, on s’en souvient, les gardiens ont entamé, fin avril, une longue grève pour dénoncer leurs conditions de travail.

Conséquence : plus d’accès aux douches, plus de visites, plus de préau, les trois repas du jour livrés en une fois le matin…

Estimant que ces conditions de détention n’étaient pas conformes à la dignité humaine, la juge d’instruction a décidé de relâcher le prévenu jusque-là inconnu de la justice.

L’homme n’a pas demandé son reste. La substitute réclame une peine sévère de 3 ans de prison pour la vente de stupéfiants et de 3 mois pour le séjour illégal. Le jugement sera prononcé le 20 septembre. En l’absence du prévenu, à coup sûr.

A dans 15 jours

Sur ces entrefaites, un deuxième détenu est arrivé au palais et, heureuse circonstance, son avocat aussi. Mais, ici, c’est le dossier qui est défaillant.

C’est une histoire de coups et blessures pour laquelle Jérémie a été condamné par défaut à 4 ans de prison ferme. Il fait aujourd’hui opposition à ce jugement. "Le problème, c’est que tout ce qui est écrit, c’est faux. Je ne comprends pas pourquoi on dit que c’est moi", proteste-t-il.

La magistrate parcourt les documents dans la farde, ne trouve pas de P-V d’audition du prévenu, ni les images de la caméra de surveillance qui aurait enregistré la scène.

Il n’y a, dans le dossier, que la version de la victime et pas le point de vue, forcément opposé, de Jérémie. "C’est vrai, je lui ai mis une pêche, mais c’est lui qui a commencé en insultant ma mère. Il avait une clé et il a failli me tuer. Je vous jure que ce n’est pas moi !", poursuit Jérémie.

Donnez-moi cinq minutes...

L’affaire est remise, le temps de se procurer le DVD de la bagarre et les déclarations du prévenu à la police. "Si c’est pas moi, on me libère ? Le directeur de la prison est d’accord. Si ça traîne encore, je vais perdre mon appartement", insiste Jérémie. "On se revoit dans deux semaines", élude la présidente.

Il est 9h50. Un avocat se présente, baragouine quelques excuses ("pris dans le trafic", "embouteillages de rentrée"…) pour son retard. "Je n’ai pas pu venir à l’appel du rôle, j’ai dû aller directement en chambre du conseil".

Il croit avoir trouvé la parade : son client n’est pas encore arrivé au palais. Il demande encore un peu de patience au tribunal.

Mal lui en prend. La présidente sort de ses gonds. "Il n’y a aucune raison que j’attende encore que Monsieur arrive. Ou vous le représentez, ou on le juge par défaut". L’avocat bat en retraite. "Donnez-moi juste cinq minutes". Accordé.

Nouveau temps mort. Un troisième détenu est acheminé à l’audience. Détenu à l’annexe psychiatrique de Forest, il doit répondre de traitements inhumains et dégradants à l’égard d’un codétenu.

Déjà 22 ans de prison

Un dossier difficile, complexe. L’homme a déjà 22 ans de détention derrière lui (pour vente de stupéfiants, vols, extorsions, menaces, port d’arme, coups et blessures, et on en passe…) avec un va-et-vient entre défense sociale et droit commun.

Libéré en août 2015, il a été condamné par défaut en juin dernier pour des faits commis en 2013, alors qu’il était incarcéré. Il obligeait sa victime, jugée trop corpulente, à faire des pompes et des abdos.

Si le malheureux s’arrêtait, il recevait des coups ou se faisait étrangler jusqu’à l’évanouissement.

A bout, le codétenu lui a signifié qu’il allait demander un changement de cellule. Furieux, le prévenu lui a sauté dessus et lui a écrasé un joint au milieu du front…

Le prévenu ne conteste pas ces faits. Si l’expertise psychiatrique conclut qu’il ne relève pas de la défense sociale, le sentiment qui ressort est un manque d’empathie et un mépris immense pour la victime, relève le parquet.

Qui ne voit pas d’autre peine possible que la prison. "J’ai déjà été mis au cachot pendant 27 jours pour ça. Je suis sorti de prison et Madame veut me remettre en cellule pendant quatre ans alors que c’est là que se sont produits les faits. Elle veut me condamner pour traitements inhumains mais les annexes psychiatriques de Belgique ont déjà été condamnées pour torture à plusieurs reprises. Et c’est là que j’étais. Des plaintes contre les gardiens, j’aurais pu en déposer 5 fois par jour", argumente l’homme, à qui on peut reprocher certes beaucoup de choses mais pas son sens de l’à-propos.

Jugement le 20 septembre.