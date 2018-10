Il y a de ces personnes, sur le visage desquelles on devine d’emblée qu’elles sont cabossées par la vie, qu’elles ont traversé des épreuves. Ainsi de cette jeune femme, le regard fiévreux, qui attend sur un banc de la salle d’audience d’être appelée à la barre. En tant que victime ? Ou en tant que prévenue ? On ne le sait. Elle a de larges cernes sous les yeux. Et quand on la regarde de plus près, on voit que cette jolie jeune femme a le centre du visage comme défoncé.