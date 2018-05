Né en 1972, Roger (*) fait nettement plus que son âge avec ses lunettes foncées, son catogan et sa moustache sombre. Les faits qu’on lui reproche remontent à 2015. Roger aurait porté des coups à Delphine (*), sa belle-fille, qui tentait de s’interposer dans une bagarre entre sa mère et celui avec lequel cette dernière entretenait une relation amoureuse.

Malgré cette scène de coups, trois ans plus tard, les tourtereaux sont toujours ensemble. Reste qu’une plainte avait été déposée par la suite et que la justice suit sont cours. Les faits sont d’autant plus graves qu’à l’époque, Delphine n’était âgée que de 12 ans.

(...)