Monique Legrand (*) est une femme entre deux âges. L’air hagard, elle cherche sa place dans la salle d’audience. Malgré l’apparente douceur de ses traits, elle doit répondre de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de quatre mois.

Monique avait une amie, Jacqueline Arnould (*). Au départ, ce n’était qu’une voisine mais celle-ci s’est fortement rapprochée quand Monique a perdu son mari. Au début, tout se passait bien, Jacqueline s’occupait des enfants de Monique pendant que cette dernière était au boulot. Infirmière, ses horaires étaient fluctuants. Jacqueline s’est incrustée de plus en plus, jusqu’à prendre l’ascendant sur les enfants de son "amie".

Cinq ans après le décès de son mari, Monique a rencontré Giovanni (*), bien décidée à refaire sa vie. Bien que son amie soit désormais en couple, Jacqueline n’a en rien diminué la fréquence de ses visites, bien au contraire, jusqu’à devenir la… maîtresse de Giovanni.

"Elle était toujours chez moi, elle allait jusqu’à dire à mes enfants que j’étais une mauvaise mère, explique Monique. Un jour, j’ai vu la voiture de mon copain qui était garée devant chez elle : c’était la goutte qui a fait déborder le vase."

Plus qu’une goutte, un véritable raz-de-marée puisque Monique s’est rendue chez Jacqueline et l’a agressée. Cette dernière a subi un traumatisme vertébral qui lui a valu deux opérations, plusieurs mois d’hospitalisation et l’obligation de porter un corset…

La présidente n’en revient toujours pas : "En lisant le dossier, j’ai été surprise de constater que vous exerciez en tant qu’infirmière. Une profession où l’on doit garder son sang-froid."

"J’ai un tempérament plutôt calme d’ordinaire mais là, il y a eu une accumulation telle que j’ai craqué", se justifie Monique.

"Soulevée et croquée"

Pour l’avocate de la partie civile, si Monique ne conteste pas les faits, force est de constater qu’elle les minimise : "Je rappelle qu’elle a été laissée en liberté sous conditions. Madame Legrand évoque une bousculade mais est-ce compatible avec les blessures de ma cliente qui a été soulevée et croquée ? Le témoin, M. Longhi (*) a entendu des os craquer. J’entends Madame Legrand dire que ma cliente était tout le temps fourrée chez elle mais les faits se sont déroulés chez Mme Arnould… Aujourd’hui encore, elle ne se sent plus en sécurité dans ses murs." Au civil, l’avocate réclame 500 euros pour les dommages matériels et 15 000 euros de préjudice moral qui doit encore faire l’objet d’une expertise.

Pour le ministère public : "Les faits sont établis, Mme Legrand est en aveux. Ce geste est la résultante d’une situation larvée qui a fini par exploser. Tout geste a des conséquences, parfois dramatiques. Pénalement, Mme Legrand n’a pas d’antécédents, je ne suis pas opposée à une mesure de faveur."

La défense revient sur le passé de sa cliente : "Mme Legrand a dû surmonter le décès de son mari et élever seul deux enfants en bas âge. Quand elle rencontre enfin quelqu’un, elle se le fait piquer par celle qui se prétendait son amie… Sa réaction a été inappropriée, certes. On dit que le témoin a entendu des os craquer, mais qui est le témoin sinon l’amant de Mme Arnould ? Ma cliente est infirmière, elle n’est pas ostéopathe que je sache. Je ne veux pas minimiser les faits mais qu’on ne la fasse pas passer pour quelqu’un de violent. Je demande le bénéfice de la suspension simple du prononcé."

Jugement le 26 janvier.

Un arbitre molesté

Fabrice aime visiblement porter l’uniforme. Le week-end, il troque son uniforme kaki d’agent des eaux et forêts pour la tenue d’homme en noir d’arbitre de football. Et c’est cette passion pour l’arbitrage qui le conduit à se constituer partie civile devant le tribunal. Sur l’autre petit banc, Jonas, un jeune homme qui présente bien mais qui n’a pas supporté de recevoir une deuxième carte jaune synonyme d’exclusion. Après le match et quelques noms d’oiseaux proférés, il est venu trouver l’arbitre pour s’"expliquer" et c’est là que les choses se sont envenimées. "Je n’étais pas dans mon état normal , plaide Jonas. Je me suis rendu dans le vestiaire de l’arbitre, non pas dans le but d’en venir aux mains mais pour avoir une explication. Mais c’est vrai que j’étais agressif. Monsieur est venu vers moi, je ne connaissais pas ses intentions et j’ai frappé."

"Vous n’avez pas d’antécédents mais la violence est inacceptable et le fait que cela se produise dans le cadre d’une rencontre sportive constitue une circonstance aggravante", intervient la présidente.

Fabrice ne demande rien, si ce n’est un euro symbolique et les excuses de Jonas, qui ne se fait pas trop prier.

- (se tournant vers Fabrice) "Est-ce que vous acceptez mes excuses ?

- J’attends cela depuis un an et demi… J’ai 45 ans, chaque semaine, je quitte ma famille pour que des jeunes puissent faire leur sport, c’est pas pour me faire frapper dessus."

Radié à vie

Devant l’Union belge de football, Jonas a déjà été puni. Et même bien puisqu’il a été radié à vie. Le remémorer lui arrache une larme.

Le ministère public n’est pas opposé à une mesure de faveur voire à une peine de travail.

L’avocat de Jonas se demande si la circonstance aggravante peut être retenue dans la mesure où les faits se sont déroulés, non pas sur le terrain de foot mais dans les vestiaires. Il demande la suspension simple du prononcé et à titre - très - subsidiaire une peine de travail. "Mon client a bien été puni par l’Union belge, il n’a pas d’antécédents, il possède un CDI à la poste… Une peine pourrait nuire à sa carrière."

Fabrice intervient et souligne que dans l’enceinte du terrain de foot, un arbitre est un arbitre. Point barre. Il a l’air sûr de son fait et il ne trouve pas de contradicteur.

Qu’à cela ne tienne, (ex)-joueur de foot et arbitre quittent le tribunal en se serrant la main. Du rarement vu.

Jugement le 26 janvier.

(*) Noms et prénoms d’emprunt.