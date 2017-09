Mais quelle mouche a donc piqué, en cette soirée de novembre 2012, ces deux jeunes gens, qu’on dirait à peine sortis de l’adolescence et qui se retrouvent, cinq ans plus tard ou presque, devant le tribunal correctionnel ?

Des clés de voiture sur le bord d’une fenêtre

Or donc, comme l’expliquera le ministère public, Serge et Patrick (*) avisent des clés de voiture déposées sur le bord de la fenêtre d’un immeuble de la rue d’Aerschot, dans le centre de Bruxelles. Ils ne s’expliquent toujours pas aujourd’hui pourquoi ils s’en sont saisis et, ayant compris que les clés étaient celles d’une BMW garée non loin de là, ils sont montés dans la voiture… volée la veille à Genappe.

D’après l’avocat de Serge, le conducteur ("car c’était le seul à avoir un permis de conduire") n’avait qu’un but : rentrer chez lui à Woluwe et déposer les clés sur le pare-brise de la BMW ni vu, ni connu. Toujours est-il que les deux compères tombent sur un barrage de police à Woluwe. Et là, selon leur version, panique à bord. Serge, qui espérait entrer à l’armée, ne voulait pas être pris au volant d’un véhicule volé et a forcé le barrage sans, semble-t-il, que Patrick ait cherché à l’en dissuader.

Scène de far-west

Selon le parquet, au cours de la manœuvre d’évitement, des policiers ont dû se jeter de côté pour ne pas être renversés. S’en est suivie une course-poursuite, à laquelle ont participé des voitures de police et un motard. D’après l’accusation, au cours de "cette scène de far-west", Serge a commis de nombreuses infractions au code la route.

A un certain moment, des policiers, qui bloquaient un carrefour se trouvant sur la route des fuyards, ont entendu deux détonations venant du véhicule et ont vu ce dernier arriver sur eux. Se sentant menacés, ils ont tiré en direction de la voiture, qui a soudain bifurqué.

La défense contestera la description de cette partie-là de la poursuite. L’expert en balistique n’a relevé aucune trace d’une arme à feu ayant servi à bord de la voiture et a démontré qu’au moment des tirs policiers, Serge avait déjà tourné dans une autre rue - la voiture ne pouvait donc pas foncer sur les forces de l’ordre.

La suite ? Le véhicule finit par s’immobiliser sur le campus bruxellois de l’UCL. Le motard qui le talonne croit voir une lumière blanche s’allumer et en déduit que Serge fait marche arrière pour l’écraser. Il tire à son tour à plusieurs reprises et fait éclater le pare-brise arrière de la BMW.

Le duo prend alors la fuite à pied, dans deux directions différentes. La cavale prendra fin quelques instants plus tard.

Le duo s’est rangé… des voitures

Aujourd’hui, les deux prévenus font profil bas. Ils reconnaissent avoir commis une grosse bêtise mais insistent sur leur réinsertion. Rien de répréhensible ne s’est produit depuis leur mois de détention préventive, entre novembre et décembre 2012. Ils ont tous deux trouvé l’âme sœur et goûté aux joies de la paternité. Ils ont suivi des formations, trouvé du boulot et répondu à toutes les conditions liées à leur libération.

Au parquet, qui déclare les préventions établies mais ne serait pas opposé à une peine de travail, les conseils des deux copains opposeront des plaidoiries quelque peu différentes.

L’avocate de Patrick insistera surtout sur l’enfance très difficile de son client, abandonné par son père, rejeté par sa mère, élevé par sa grand-mère et qui a tenté d’obtenir la reconnaissance d’amis pas toujours recommandables. Bref, un ado paumé devenu aujourd’hui, à la suite de son incarcération et d’un gros travail sur lui-même, un jeune adulte conscient de ses responsabilités.

Le soir des faits, insiste l’avocate, son client avait bu du vin blanc et de la vodka et avait l’esprit embrumé. Il n’a pas su réagir à la situation, pas eu le courage d’arrêter Serge, se souvenant qu’il avait quelques antécédents judiciaires, comme des coups et blessures.

L’avocate insiste sur le statut de passager de son client avant de rejeter l’idée d’une peine de travail en raison des journées déjà très chargées de Patrick et d’invoquer le dépassement du délai raisonnable.

La même antienne sera reprise par le conseil de Serge qui, après s’être étonné que les policiers aient fait feu à 17 reprises, demandera, comme sa consœur, à titre principal, une simple déclaration de culpabilité pour ce qui est du vol de la voiture et de l’entrave méchante à la circulation mais l’acquittement pour la prévention de rébellion commise en bande avec une arme car "jamais mon client n’a mis les policiers en danger".

A plusieurs reprises, la présidente fera remarquer au plaideur que sa démonstration répond à des accusations qui ne se trouvent pas dans le dossier mais aussi que certaines interprétations qu’il fait, notamment du vol de la clé, seraient contredites par la jurisprudence.

Partie civile surprise

Bref, un moment de flottement dans ce dossier… mis en continuation au 8 novembre car, surprise du jour, on a vu débarquer à l’audience un avocat représentant soudainement une partie civile, en l’occurrence une dame dont la voiture a reçu des impacts de balle lors la fusillade.

Elle ne s’était jamais manifestée jusque-là et la présidente a prié l’avocat venu de nulle part d’étayer ses revendications lors du prochain rendez-vous.





(*) Prénoms d’emprunt