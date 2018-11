Le squelette de la girafe Dana, décédée l'an dernier au Zoo d'Anvers, a été présenté mardi soir sur le campus Drie Eiken de l'Université d'Anvers (UA) à Wilrijk. "Le squelette ne sera pas seulement exposé. Il sera également utilisé pour la formation des étudiants en médecine vétérinaire et en biologie". Dana est décédée au mois d'août 2017 au Zoo d'Anvers. Elle avait 20 ans. "Notre service vétérinaire est en contact permanent avec les musées, les instituts scientifiques et les universités", explique la directrice du département de zoologie Linda Van Elsacker. "Pour le squelette de Diana, le choix s'est porté sur l'Université d'Anvers, avec laquelle nous collaborons depuis des années sur des projets de recherche", ajoute-t-elle.

Chris Van Ginneken, du département de médecine vétérinaire de l'UA, a accueilli Dana. "Une équipe de trois personnes a entamé la dissection du cadavre de la girafe deux semaines après son arrivée. Nous avons ensuite transféré l'ensemble à l'Université et préparé le squelette", raconte-t-il. "Environ 15 mois plus tard, le squelette de Dana, renforcé par des armatures métalliques façonnées à la main, se trouve dans le bâtiment S du campus Drie Eiken".

© BELGA



La girafe ne sera toutefois pas confinée à un rôle de décoration, insistent les responsables universitaires. Le squelette a été refaçonné de sorte que des parties telles que le cou, l'épaule ou encore les jambes avant et arrière de Dana puissent être détachées pour être utilisées lors de cursus académiques.

"Le choix d'une girafe peut sembler étrange", admet M. Van Ginneken. "Mais les formations que nous dispensons attachent une grande importance aux recherches comparées. Le long coup de la girafe ne comporte que sept vertèbres cervicales, tout comme celui d'une vache, d'un chien ou d'une souris. Et pourtant, le cou d'une girafe est bien plus flexible", fait-il remarquer. Pour cet exemple, et d'autres cas de figures qui seront examinés, Dana la girafe se voit ainsi offrir une nouvelle vie parmi les étudiants de l'université anversoise.