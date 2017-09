Belgique Cette information est capitale dans la perspective de la création d’un fonds des garanties locatives wallon.

Le précédent gouvernement wallon (PS-CDH) avait décidé de mettre sur pied un fonds des garanties locatives pour faciliter l’accès au logement de personnes en proie à des difficultés financières. Une belle idée actuellement au point mort pour deux raisons. La première est liée au marché public lancé par l’ancien exécutif wallon visant à trouver un organisme (bancaire) capable de prendre en charge le système - l’appel d’offres n’a rien donné. La deuxième raison concerne le changement de majorité. Le nouvel exécutif a manifestement gelé les textes du précédent gouvernement. Mais le MR et le CDH ont promis de se pencher à nouveau sur cette question, dans les mois qui viennent.

Les ministres wallons pourront disposer d’une étude, commandée en son temps par le Conseil supérieur du logement. Cette étude réalisée par le CEHD (Centre d’étude en habitat durable) est désormais disponible. Si l’étude ne se prononce pas sur l’opportunité ou non de créer ce fonds des garanties locatives, elle donne en tout cas les balises pour aborder la question de manière réaliste.

Des dégâts entre 60 et 300 euros

Quelques chiffres émanant de cette étude peuvent être mis en évidence. On sait que 34,8 % des Wallons louent leur habitation (44,5 % à Charleroi et 51,5 % à Liège). On apprend que 40 % des sorties de bail (fin d’une location) se concluent par un recours à la garantie locative. Lorsqu’il s’agit de dégâts, les montants réclamés vont de 60 à 300 euros, en majorité.

L’étude précise aussi que les impayés et les dégâts touchent toutes les locations, quel que soit le niveau de revenus du locataire. Les locations concernées par le recours à la garantie locative ne touchent pas seulement les logements les moins chers.