Depuis un peu plus d'un an, un dossier est à l'instruction en Belgique contre l'actuel ministre congolais de la Justice M. Thambwe Mwamba. Il est poursuivi, notamment, pour crime de guerre et crime contre l'humanité pour avoir fait abattre un avion qui transportait des civiles en octobre 1998 près de Kindu. M. Mwamba était alors membre du RCD, une rébellion hostile au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila.

Pour Me Laurent Kennes, l'avocat de M. Thambwe Mwamba en Belgique, « cette plainte émane d’un ou plusieurs particuliers et est manifestement dictée par des motifs strictement politiques.»