Au cœur du décret Paysage, figure la possibilité offerte aux étudiants d’individualiser leur parcours de formation.

Pour le dire autrement, l’étudiant ne se retrouve plus devant un programme préétabli de cours, qu’il partage avec ses condisciples et qu’il doit affronter entièrement. Désormais, si ce n’est en première année, l’étudiant peut construire son cursus "à la carte" en choisissant ci et là, dans son domaine d’étude, différentes unités d’enseignement (qui sont des ensembles de cours).

Les seules règles à respecter sont l’obligation de choisir un programme annuel qui comporte au minimum 60 crédits (les crédits étant une mesure européenne de charge de travail). Il doit également respecter des prérequis et des "corequis". Il ne pourra ainsi suivre certains cours que s’il a précédemment réussi les cours jugés nécessaires à la compréhension de son programme. Enfin, son choix sera soumis à l’approbation d’un jury.

Il n’en demeure pas moins que cette "individualisation des parcours" a été une révolution. L’étudiant est désormais sensiblement plus libre pour construire son cursus.

Un autre changement qui va de pair avec cette première révolution est la disparition des années d’études. Un étudiant ne doit plus réussir dans son entièreté une année après l’autre. Il doit accumuler la réussite de crédits à travers des programmes annuels. S’il réussit un minimum de 45 crédits sur les 60, il pourra passer au programme annuel suivant, traînant cependant comme un boulet les crédits sur lesquels il aurait échoué.

Ce choix de l’individualisation des parcours n’est pas inédit. Il est l’option adoptée par de multiples systèmes éducatifs. Il a pour ambitions de responsabiliser l’étudiant, d’accroître sa motivation, de favoriser ses chances de réussite et de casser la rigidité des programmes pour qu’ils s’adaptent avec justesse aux personnalités et aux rythmes de chacun.

Ce choix de l’individualisation répond également à un contexte sociétal qui voit croître les logiques libérales, individuelles et individualistes.

(...)