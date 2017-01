Il a neigé sur l'ensemble du pays. A Bruxelles, un couche de 5 cm recouvre les routes. Les axes principaux sont légèrement dégagés mais cela n'empêche pas les difficultés sur les routes. La neige tombe encore en Province de Liège et du Luxembourg.

La situation à 7h40

A Bruxelles :

- Un accident à Woluwé au croisement sur le boulevard de la Woluwe et de l'avenue Emile Vandervelde. - Un arbre est tombé sur le ring de Bruxelles entre Braine-l'Alleud et Genappe en circulation extérieur. La voie de doite et la bande d'arrêt d'urgence sont bloquées. - Situation difficile sur sur le Ring de Bruxelles entre les Quatre Bras de Tervuren et Wezembeek en circulation extérieure. La voie de gauche est bloquée à cause de l'aquaplanage.

Sur les autres autoroutes :

Vers Bruxelles :

- Un camion est en difficulté sur la E411 vers Bruxelles à hauteur de Wavre : voie de gauche fermée.

- Un accident sur la E40 Liège-Bruxelles vers la capitale. La voie de droite est bloquée à hauteur de Bertem.

Autour de Namur :

- Un accident sur la E42 Liège-Mons à Fernelmont. Des files se forment en direction de Namur.

- Un camion en difficulté sur la E25 Namur-Charleroi en direction de Charleroi. c'est la voie de droite qui est bloquée à hauteur de Namur-ouest.

- Un camion en difficulté sur la E411 entre Luxembourg et Namur à hauteur de Courrière.

- Un camion est en difficulté sur la E411 entre Arlon et Namur vers Namur à hauteur de Loyers.

- Un camion en difficulté sur le N921 à Andenne.

- Un accident sur la N29 entre Charleroi et Tirlemont à hauteur de Gembloux, la chausse est fermée.

En Province de Liège :

- Sur la E42 en province de Liège entre Saint-Vith et Verviers, l'entrée d'autoroute à Heusy est bloquée.

- Un accident sur la E42, c'est un camion en difficulté. La voie de droite est bloquée entre Saint-Vith et Verviers à hauteur de Malmedy.

Le dispositif d'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 13 mètres en vigueur sur l'E25 entre Loncin et Massul (Neufchâteau) et sur l'E42 entre Verviers et Steinebruck, à chaque fois dans les deux sens, le restera au moins jusque 9h00.

- Un camion en difficulté sur la N4 entre Marche-en-Famenne et Bastogne à Bastogne-Centre.

Dans le Hainaut :

- Un accident sur la N5 Charleroi-Couvin vers Couvin à hauteur de Florennes. La voie de droite est bloquée.

Les temps de parcours à 7h40 :

Liège => Bruxelles : 1h29 (+ 34 minutes)

Namur => Bruxelles : 1h33 (+ 51 minutes)

Charleroi => Bruxelles : 1h07 (+ 33 minutes)

Mons => Bruxelles : 1h16 (+37 minutes)

Les poids lourds de plus de 13 mètres interdits de circuler sur l'E25 et l'E42

En raison des intempéries, la circulation des poids lourds dont la longueur excède 13 mètres est interdite depuis 2h00 du matin sur l'E25 entre Loncin et Massul (Neufchâteau) et sur l'E42 entre Verviers et Steinebruck, à chaque fois dans les deux sens, annonce le Centre régional de crise de Wallonie. Il est recommandé à tous les usagers de limiter au maximum leur déplacement sur la route et de privilégier le covoiturage ou les transports en commun.

Les bus TEC ne circulent pas à Namur.