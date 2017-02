"Une figure politique marquante de la République Démocratique du Congo durant plusieurs décennies s'est éteinte aujourd'hui", a déclaré mercredi soir Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, à la suite de l'annonce du décès d'Etienne Tshisekedi.

Le ministre a présenté ses condoléances à la famille du défunt au peuple congolais.

"Le dernier combat d'Etienne Tshisekedi pour le respect de la Constitution et de la démocratie a abouti à la conclusion de l'accord de la Saint-Sylvestre. La Belgique s'associe à la population congolaise dans sa douleur et dans son souhait de voir cet héritage du Président du Rassemblement porter ses fruits et être mis en œuvre", souligne encore M. Reynders.





Tensions au siège de l'UDPS à Kinshasa

Plusieurs dizaines de partisans de l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi étaient bloqués mercredi soir au siège de son parti, l'UDPS, à Kinshasa, dans une atmosphère rendue difficilement respirable par des tirs de grenades lacrymogènes. Selon une journaliste de l'AFP sur place, la police a tiré plusieurs grenades lacrymogènes après 21H30 (locale et HB) et la tension est montée à l'extérieur du bâtiment entre forces de l'ordre et une centaine de partisans de Tshisekedi qui s'étaient réunis pour pleurer leur héros peu de temps après l'annonce de sa mort à Bruxelles.