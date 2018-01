Louis Croonen, père de l'actuel président du club de football KRC Genk Peter Croonen, est décédé à l'âge de 83 ans, indique vendredi le site web du Belang van Limburg.

Louis Croonen fut lui-même président de Genk au début des années 2000. Il a également été longtemps actif dans le secteur des médias. Il a ainsi porté le journal "De Krant" sur les fonts baptismaux et a participé à la création de VTM, rappelle le Belang. Il a également édité, de longues années durant, les magazines Humo, Télémoustique, Gael et Elga et fut président de la fédération européenne de presse.

Louis Croonen a, enfin, été pendant quatre ans le conseiller personnel de l'ancien commissaire européen Karel Van Miert.