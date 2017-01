L'ancien Premier ministre Guy Verhofstadt a rendu hommage vendredi à Luc Coene, son compagnon de route pendant plus de 30 ans. D'autres personnalités politiques ont également salué la mémoire du défunt.

L'ancien gouverneur de la Banque nationale était souffrant depuis un certain temps. "Lorsque je lui ai rendu visite il y a quelques semaines, c'était difficile de le voir aussi malade", a confié M. Verhofstadt.

"Un collègue combatif au Sénat, un pilier comme chef de cabinet, et ce deux fois de suite. Et surtout un gouverneur de la Banque nationale indépendant qui donnait toujours clairement son avis, même quand on ne le lui avait pas demandé. Luc Coene était un homme entier. Dans chaque fonction qu'il a occupé, il a été un exemple pour la génération qui l'a suivi", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Charles Michel a salué sut Twitter l'"économiste de talent devenu un gouverneur passionné".

La présidente de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten, a décrit le défunt comme un homme "animé d'une vision, qui combinait la connaissance et la détermination".

"Luc Coene donnait toujours un avis éclairé et fondé, sans détour. Il a joué un grand rôle dans les réformes socio-économiques que notre pays a connues", a-t-elle ajouté.

Luc Coene était âgé de 69 ans. Il avait été sénateur, gouverneur de la Banque nationale et chef de cabinet de Guy Verhofstadt, entre 1985 et 1987 quand ce dernier était vice-Premier ministre du gouvernement Martens VI, et entre 1999 et 2003 quand le "numero uno" dirigeait son premier gouvernement fédéral, dont Luc Coene était le "cardinal de Richelieu" selon certains observateurs.