Le policier qui aurait tiré le coup de feu mortel ayant entrainé le décès de la petite Mawda, lors d'une course-poursuite sur l'E42 jeudi matin, a été identifié mais pas arrêté, affirme mardi Olivier Stein, avocat de la famille de la fillette âgée de deux ans. L'avocat, qui s'exprimait alors que la famille a indiqué vouloir accéder au rapport d'autopsie, indique "regretter le rôle obscur joué par le comité P" dans le cadre de l'enquête. L'avocat n'a pas eu accès au rapport d'autopsie mardi matin, mais indique qu'une demande sera introduite en ce sens dans la journée, auprès du juge d'instruction chargé de l'enquête.

Pendant plus d'une heure, l'avocat et la famille de la petite fille ont pu cependant consulter le dossier répressif. "La version de mes clients est largement confirmée", indique Olivier Stein à propos de ce dossier. "On sait maintenant que le tir émane de la police, que c'est un tir qui a été tiré sur la camionnette alors qu'une course-poursuite était en cours. On sait aussi qu'il n'y a aucune arme qui a été retrouvée dans la camionnette dans laquelle nos clients se trouvaient", a-t-il ajouté. Selon l'avocat, le véhicule de police qui tentait d'intercepter la camionnette qui transportait des migrants se trouvait à hauteur de la camionnette au moment du tir, et non derrière ou devant.

L'avocat se dit agacé par ce qu'il qualifie de "rôle obscur" du comité P dans cette affaire. Selon sa version de la succession d'évènements, "quelques minutes après les faits, un policier a pris l'initiative d'informer le comité P pour intervention. Le comité P a mis fin à son intervention avant d'être ressaisi par le juge d'instruction".

La famille va se constituer partie civile dans cette affaire.





Point presse du Procureur général de Mons à 14h30

Le Procureur général de Mons, Ignacio de la Serna, et le Procureur du Roi de Mons-Tournai, Christian Henry, tiendront un point presse concernant le dossier Mawda à 14h30 au Parquet de Mons (rue de Nimy, 28).