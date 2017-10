Outre la nouvelle ligne entre Bruxelles et Shanghai de Hainan Airlines inaugurée mercredi matin, Brussels Airport accueillera également, dès le 27 novembre, FlyValan. Cette compagnie aérienne régionale italienne reliera en effet deux fois par semaine la ville portuaire de Gênes durant la prochaine saison hivernale.

A cela viennent encore s'ajouter un vol quotidien en plus vers Dubaï pour Emirates et davantage de liaisons vers Mumbai (Bombay) et de nouvelles destinations hivernales ensoleillées pour Brussels Airlines. Hainan Airlines assurera donc désormais trois vols par semaine vers Shanghai. Ce n'est pas le seul changement dans l'offre long-courrier au départ de Brussels Airport. La compagnie émiratie Emirates reliera deux fois par jour Dubaï à Bruxelles, tandis que Brussels Airlines, le plus important client de l'aéroport, fait passer à six par semaine le nombre de vols vers Mumbai, en Inde. Les villes africaines d'Abidjan et d'Accra seront également plus souvent desservies, au contraire de Washington, qui entre en hibernation jusque mars et le début de la saison d'été.

L'offre hivernale de Brussels Airlines accueille en outre 10 nouvelles destinations soleil à la suite de la reprise par la compagnie belge des activités de sa consoeur Thomas Cook Airlines Belgium.