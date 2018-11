Pour rappel, le 5 novembre dernier, la cour d'appel de Bruxelles a établi que Jacques Boël n'était pas le père légal ou biologique de Delphine Boël et a ordonné au roi Albert II de se soumettre à un test ADN dans les trois mois à venir.

Selon les médias flamands Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen, Delphine Boël, sa mère la baronne Sybille de Sélys et Albert II sont attendus la semaine prochaine à l'hôpital Ersame, à Bruxelles, afin de se soumettre à un prélèvement ADN. Ils ont en effet reçu un courrier de convocation.

Si Delphine Boël et sa mère répondront sans nul doute à l'invitation, on peut se poser des questions concernant le roi Albert II. Celui-ci a jusqu'à février pour contester la décision de la Cour d'appel et aller en cassation. Et il peut même refuser le test d'ici la date limite mais cette décision serait vue comme un aveu implicite de culpabilité par le tribunal. Selon Me Berenboom, conseil du roi Albert II, son client reste pour l'instant "indécis sur ce qui va arriver".

Du côté Boël, on s'attend plus tôt à ce que le Roi "aille plutôt en cassation". Avec le sentiment qu'il essaie "d'étendre le dossier jusqu'à sa mort".

Affaire à suivre, donc.